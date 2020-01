'Nokia 9.2 PureView komt eind 2020'

Volgens de laatste geruchten is Nokia bezig met de ontwikkeling van een opvolger van de Nokia 9 PureView. Deze Nokia 9.2 zou worden voorzien van nieuwe hardware. We weten ook al wanneer we het toestel ongeveer kunnen verwachten.

De Nokia 9 PureView deed bij veel mensen de wenkbrauwen fronsen. Waren vijf camera's echt nodig op een smartphone? De telefoon maakte echter verbluffende foto's en hoewel het geen groot commercieel succes was, was de fabrikant er terecht enigszins trots op. Het kwam dan ook niet als een enorme verrassing dat later het gerucht uitlekte dat Nokia bezig was met een opvolger. Die materialiseerde echter nooit. Tot nu, lijkt het.

Nokia 9.2 in aantocht?

Het laatste gerucht is namelijk dat Nokia bezig is met de Nokia 9.2 PureView. Die zou eenzelfde camera-opstelling krijgen als zijn naamgenoot maar een gloednieuwe Snapdragon 865-chipset. Die chipset zou niet alleen flink wat snelheid maar ook 5G toevoegen aan een verder toch al behoorlijk complete telefoon.

Wanneer deze telefoon uitkomt? Volgens de geruchten zou dat pas aan het eind van dit jaar zijn. Heel snel hoeven we de telefoon dus niet te verwachten, maar het zou zomaar kunnen dat Nokia er bij MWC2020 al naar gaat hinten. In februari weten we dus hoe dan ook meer. Tijdens MWC gaat Nokia namelijk hoe dan ook een 5G-smartphone aankondigen, al is dat volgens de laatste geruchten niet de 9.2 maar een ander toestel. Hoe dan ook wat Nokia-nieuws om je voor schrap te zetten dus in februari!

