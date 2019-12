'Samsung Galaxy S11 krijgt nieuwe naam: Galaxy S20'

Het lijkt erop dat we al een tijdje met de verkeerde naam in ons hoofd zitten. Samsung zou de volgende Android-koning niet gaan uitbrengen als de Galaxy S11, maar als de S20.

Er staat nog helemaal niets vast over de technische specificaties van de aankomende toppers van Samsung. Althans, van alle roddels is niets bevestigd. Waarom zou de naam "Samsung Galaxy S11" dan wel vaststaan? Er zijn geruchten opgedoken die aangeven dat de toestellen helemaal niet vernoemd zullen worden als Galaxy S11e, Galaxy S11 en Galaxy S11 Plus. In plaats daarvan zou Samsung een pagina uit de draaiboeken van Huawei en Apple overnemen.

In een tweet van een smartphonehoesjesfabrikant lijkt een deel van een gesprek te staan met betrekking tot de naam van de aanstaande toestellen. In het stukje communicatie wordt door een hoesjesfabrikant gevraagd of de benaming van de Samsung-toestellen kan worden bevestigd. Er staat echter geen S11 in de tweet. In plaats daarvan zou het gaan om de volgende namen: Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra. Huawei ging een paar jaar geleden na de P9 en de P10 ineens over op de P20. Wellicht dat Samsung hetzelfde plannetje volgt.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Het gedeelte dat Samsung van Apple na zou doen, is het doorschuiven van titels. In plaats van een gemiddeld basis model als de Galaxy S10 dat geflankeerd wordt door een kleiner toestel als de S10e en een groter toestel als de S10 Plus, zou het instapmodel de Galaxy S20 gaan heten, met twee grotere toestellen voor mensen die nóg meer willen. Apple deed dit met de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Wij zien de Galaxy S20 naam wel zitten, dan kan Samsung ook gameproducent EA achterna. Daarmee bedoelen we dat Samsung ieder toestel kan vernoemen naar het jaar waarin het uitkomt, net als bij de FIFA-voetbalgames het geval is. Zien we dan in 2021 de Galaxy S21 verschijnen?