'Huawei P40 Pro uitgerust met zeven camera's'

Het Chinese bedrijf Huawei is al een tijdje bezig met de ontwikkeling van de P40 Pro. Meer en meer komt er naar buiten over het toestel. Zo lijkt het er nu op dat de selfiecamera's in het beeldscherm komen te zitten.

We zijn het jaar nog niet uit of er komen alweer nieuwe geruchten binnen over de Huawei P40 Pro. Eerder kwam er naar buiten dat de voorkant van het toestel geheel zou worden gevuld met oledpixels. Dat lijkt nu volgens nieuwe informatie niet helemaal uit te komen. Wel zou de P40 Pro over vijf camera's op de achterzijde gaan beschikken. De hoeveelheid lenzen en sensoren wil niet altijd iets zeggen over de kwaliteit van de foto's en filmjpes die je met het toestel maakt, maar als we naar de eerdere prestaties van Huawei kijken zit dat hier wel goed.

Naast de vijf camera's op de achterkant zouden er ook nog twee camera's aan de voorkant van het toestel hun plaats vinden. Eerder leek het er op dat de selfiecamera uit het toestel zou schuiven zodat het beeldscherm 'intact' zou blijven. Nieuwe afbeeldingen lijken aan te geven dat er twee selfiecamera's aan de voorkant van het toestel worden geplaatst, in het scherm. Dat wil zeggen dat er pixels van het beeldscherm om de camera heen zouden komen.

Huawei P40 Pro

Of deze nieuwe afbeeldingen overeenkomen met de werkelijkheid weten we pas volgend jaar. Eind maart 2020 wordt de presentatie van de Huawei P40 Pro verwacht in Parijs. Eerder werden ook de P20 Pro en de P30 Pro daar aangekondigd. Verder weten we al dat er geen Google Play Services aanwezig zullen zijn op het toestel. Dat heeft CEO Richard Yu zelf al laten weten. Dat maakt het lastig om apps als WhatsApp en Google Maps te installeren, laat staan gebruiken. Hopelijk wordt er binnenkort meer duidelijk over het toestel.

