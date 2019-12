'Huawei P40 Pro krijgt 5 camera's en voorkantvullend scherm'

Het gaat al een tijdje over de Huawei P40 Pro. Dat terwijl het toestel nog lang niet officieel is aangekondigd. Er zijn al een paar dingen bevestigd vanuit Huawei zelf, de rest is nog gerucht. Van Huawei CEO Richard Yu weten we al dat de Huawei P40, P40 Pro en een eventuele P40 Lite niet over Google Play services zullen beschikken. Dat komt door het dispuut tussen de VS en China, waar Huawei min of meer de dupe van is geworden. Ook weten we dat de toestellen zullen draaien op Android 10, dus niet op een eigen ontworpen besturingssysteem.

Dan zijn we bij de geruchten aanbelandt. Volgens renders buigt het scherm van de P40 Pro aan alle kanten, dus ook aan de onder- en bovenkant van het toestel. Daar komt nu als gerucht bij dat er geen notch in het beeldscherm zit om de camera in te plaatsen. Dat zou kunnen betekenen dat de selfiecamera omhoogschuift uit de behuizing, of misschien zelfs dat de selfiecamera verstopt zit achter de pixels van het oled-scherm. Een bijkomend gerucht is dat het toestel op de achterzijde over maar liefst vijf camera's zal mogen beschikken.

Hua-wait for it

Zoals het er nu uitziet kondigt Huawei de Huawei P40 en P40 Pro in maart aan in Parijs. Daar werden ook de P20- en P30-series onthuld. We zullen nog even moeten wachten of het toestel ook direct naar Nederland toekomt. De Huawei Mate 30 Pro die eerder dit jaar eveneens zonder Google Play services werd aangekondigd heeft nog steeds geen officiële release gehad in Nederland. We volgen vol spanning het nieuws rondom deze toestellen, zeker omdat ze hardware-gewijs in ieder geval hoge ogen zullen scoren.

