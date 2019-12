BfV: gebruik wegwerptelefoon in China

Hou ook in het buitenland je gegevens goed in de gaten. De Duitse beveiligingsdienst geeft aan dat je je digitale spulletjes misschien beter thuis kunt laten.

De BfV, de Duitse veiligheidsdienst, adviseert mensen die naar China afreizen om hun persoonlijke smartphones thuis te laten. In plaats daarvan luidt het advies om met een wegwerptoestel op pad te gaan. In eerste instantie klinkt dit misschien een beetje gek, maar de Chinese douane heeft er naar verluidt een handje van om telefoons en ook laptops in te nemen, te voorzien van overheidssoftware en weer terug te geven.

Die software zou je moeten volgen, ook je geografische locatie maar vooral je gedrag op internet. Dat hoeft overigens niet bij de douane zelf te gebeuren; ook Wi-Fi-netwerken in hotels, restaurants en andere hotspots kunnen je telefoon infecteren met deze malware. De BfV geeft als advies om eventueel zefs je telefoon weg te doen als je ermee naar China bent geweest. Ga je er nog naartoe? Neem dan een tijdelijke wegwerptelefoon mee om toch contact met het thuisfront te houden.

The Great Firewall

Onze eigen Nederlandse veiligheidsdiensten hebben hier nog geen bericht over naar buiten gebracht. Toch is het iets om in de gaten te houden. Of je nou naar het buitenland gaat of in Nederland blijft, het is altijd aan te raden om je gegevens goed te beschermen en wachtwoorden lang en ingewikkeld te maken. Mocht je het lastig vinden om deze wachtwoorden te onthouden, de zijn er betrouwbare password managers, zoals Last Pass, die deze wachtwoorden voor je op kunnen slaan en zelfs kunnen helpen bij het genereren van extra sterke wachtwoorden. Dan hoef je als gebruiker maar één moeilijk wachtwoord te onthouden.

