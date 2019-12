'Binnenkort inzoomen bij video's Google Photos'

Kijk je wel eens naar een filmpje via Google Photos waarbij je liever wat dichter bij de actie zou zitten? Dan komt het gigabedrijf binnenkort waarschijnlijk met een oplossing voor je. Op foto's inzoomen kan al sinds de app van Google in gebruik is genomen. Bij video's is dat echter een stuk lastiger om voor elkaar te krijgen. Eerlijkheid gebied te zeggen dat de vraag daarnaar ook een stuk lager is. Toch is het soms best handig om een bepaald deel van een filmpje af en toe wat dichter bij te halen.

Het lijkt er nu dus op dat dat binnenkort zomaar mogelijk wordt in de app. De clouddienst is ook via de webbrowser op de computer te bekijken, of de functie daar ook wordt ingevoerd is niet duidelijk. Een ontwikkelaar heeft in een aankomende beta-versie van de Google Photos-app het zoomen bij een video aan de praat gekregen. In 2020 kunnen we dus alles van dichterbij bekijken.

Google Foto's

Communicatie Met Google Foto's kun je automatisch back-ups maken van je foto's en video's, veilig in je Google Account. Ook eenvoudige fotobewerking is in de app ingebouwd en met Google Cast-ondersteuning kun je op iedere Chromecast je collectie laten zien. Play Store App Store

Eindeloze opslag

Google Photos heeft al sinds de lancering van de app het grote voordeel dat gebruikers een onbeperkte hoeveelheid aan opslag krijgen, zolang zij de kwaliteit van het gesynchroniseerde beeldmateriaal bijstellen. Standaard staat de beeldkwaliteit op 'Origineel' ingesteld waardoor de foto's en filmpjes bijdragen aan de 15GB opslag die je gratis van Google krijgt voor je Gmail, Google Drive en dus je Google Photos. Wanneer je de kwaliteit wijzigt naar 'Hoge kwaliteit' verlies je niet al teveel scherpte en kun je wel synchroniseren wat je wil.

(via)