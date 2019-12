'Lancering Motorola RAZR uitgesteld'

Eerder dit jaar onthulde Motorola, een merk onder Lenovo, de Motorola RAZR. Dat is een smartphone met een opvouwbaar ontwerp waarbij het scherm meebuigt. Het toestel is gebaseerd op de Motorola RAZR V3 die meer dan 10 jaar geleden bijzonder populair was. Het opvouwbare scherm is mogelijk gemaakt door een oledpaneel dat door twee scharnieren wordt getrokken in plaats van één enkel vouwpunt. Uitgevouwen is de RAZR net zo groot als een gemiddelde smartphone met een schermdiagonaal van 6,2 inch. Het toestel kan dus de helft zo groot worden om mooi in je zak te passen.

Toch moet er dus nog even wat langer op het toestel gewacht worden. Dat komt doordat de vraag naar het toestel vele malen groter is dan de productie aankan. Eerder werd bekend gemaakt dat het toestel deze kerst al in de voorbestelling zou kunnen gaan, met het verschijnen van de eerste toestellen in januari. Hoewel er verder niet duidelijk is gemaakt hoelang er moet worden gewacht op de flip-phone, geeft Motorola aan dat het geen reusachtige wijziging in oplevertijden verwacht. We zullen de berichtgeving in de gaten houden.

Motorola RAZR

Dat de Motorola RAZR opvouwt is natuurlijk heel bijzonder, maar het toestel heeft nog meer te bieden dan alleen maar een flashy klappend scherm. Zo zit er bijvoorbeeld nog een scherm aan de buitenkant van het klapscherm. Dat is een 2,7 inch touschscreen zodat je ook snel je meldingen kunt lezen en jezelf op de foto kunt zetten zonder je in allerlei bochten te hoeven wringen. De processor is een Snapdragon 710 van Qualcomm. Daarnaast zit er nog 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen in het toestel. De hoofdcamera is een 16-megapixelknaller en dan zit er ook nog een 5-megapixelselfiecamera in de behuizing.

