'Xiaomi Pocophone F2 komt volgend jaar'

Hoewel het toestel nog in nevelen gehuld is, is inmiddels bekend dat we volgend jaar de Pocophone F2 mogen verwachten. Hoe we dat weten? Dat heeft de baas ons verteld.

De Xiaomi Pocophone F1 bracht in 2018 een flink pak prestaties voor een fijne lage prijs. Het toestel werd voorzien van een erg snelle processor, de Qualcomm Snapdragon 845, een keurige camera en bovenal een prettig prijskaartje. Xiaomi lijkt met een opvolger te gaan komen in het volgende jaar. Niet verrassend, maar de opvolger zou de Xiaomi Pocophone F2 gaan heten. Het is nog niet zeker wat er precies in het toestel zal gaan draaien, maar we gaan de geruchten even doornemen.

We weten eigenlijk wel zeker dat de Pocophone F2 in 2020 op de markt komt. Hoe we dat zo zeker weten? Omdat de baas van Poco, het dochterbedrijf van Xiaomi dat de Pocophone maakt, een tweet de wereld in stuurde met daarin de aanwijzing dat we in 2020 meer van Poco gaan zien. Dat kan natuurlijk niet veel anders zijn dan de Pocophone F2 waar we al een tijdje naar uitkijken. Eerder leek het er op dat het toestel nog in 2019 uitgebracht zou worden, maar het lijkt er nu dus op dat de ontwikkeling wat meer weerstand heeft opgelopen.

Pocophone

Eerder dit jaar vertrok Jai Mani als hoogf bij Poco, wat ook vertraging met zich mee zal hebben gebracht. Afhankelijk van wanneer de Pocophone F2 gelanceerd zal worden verwachten we een Snapdragon 855 of als het erg laat in 2020 wordt misschien zelfs de Snapdragon 865, We durven wel te beweren dat de hoofdcamera in de Pocophone F2 een 48-megapixelcamera van Sony zal krijgen. Dat is op dit moment de populairste camera in omloop. Gezien de prestaties van de camera, en de prijs van de sensor, zou dat een logische keus zijn.

(via)