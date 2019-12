'Samsung Galaxy S10 Lite wordt in 2019 nog aangekondigd'

Het jaar zit al vol met smartphone-onthullingen. Toch lijkt Samsung nog een paar toestellen te gaan onthullen in 2019. De Samsung Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite zouden misschien zelfs als kerstcadeau in de sok kunnen.

De geruchten gaan er al een tijdje over rond, maar Samsung lijkt dit jaar nog met de Samsung Galaxy S10 Lite te komen. Hoewel de meeste Samsung-geruchten op dit moment draaien rondom de Galaxy S11-reeks die we in februari verwachten, komt er ook steeds nog informatie naar buiten over andere toppers. Naast de S10 Lite, zou Samsung ook de Samsung Galaxy Note 10 Lite nog gaan presenteren. Of dit tegelijkertijd met de S10 Lite gebeurt is nog niet duidelijk.

De specificaties van de Galaxy S10 Lite zijn gisteren op een Duitse website, Winfuture, verschenen. De S10 Lite zou wereldwijd gaan beschikken over een Snapdragon 855, dus niet alleen in de Verenigde Staten. Voor een Lite-toestel krijgt de S10 Lite een vrij fors scherm van 6,7 inch. Dat scherm krijgt horizontaal 1080 pixels en 2400 aan de lange kant. Daarmee heb je dus een Full HD+-resolutie in een Super AMOLED-paneel. Verder beschikt het toestel over 8GB werkgeheugen en 128GB uitbreidbaar opslaggeheugen. Het toestel krijgt verder een grote 4500 mAh accu en een 48-, 12- en 5-megapixelcamera. Standaard komt het toestel met Android 10 en Samsungs One UI 2.0.

Groot feest

Zoals gezegd wordt ook de Galaxy Note 10 Lite binnenkort verwacht. De Note 10 Lite wordt uitgerust met een vlak scherm, iets dat we bijna niet meer gewend zijn van Samsung. Ook komt onverwachts de 3,5mm-aansluiting terug op de Note 10 Lite, die zien we niet meer bij de Note 10 en Note 10 Plus. Zowel de Note 10 Lite als de S10 Lite zouden over de nieuwe camera-opstelling beschikken die we ook bij de S11-toestellen zullen gaan zien. Of al het bovenstaande uitkomt, merken we wanneer Samsung besluit de toestellen uit de doeken te doen.