'Huawei P40 en P40 Pro verschenen'

Komend jaar komt de Huawei P40-serie op het wereldtoneel, toch kunnen we de toestellen mogelijk in 2019 al bewonderen. Van zowel de Huawei P40 als ook de Huawei P40 Pro zijn zogeheten renders verschenen. Dat zijn met de computer geproduceerde afbeeldingen. Veel bedrijven maken eerst renders van hun aanstaande producten alvorens ze tot eerste prototypes overgaan. Toch worden er vaak ook renders gemaakt door bureaus buiten de producent. Op basis van naar buiten gelekte informatie wordt dan een soort van sfeerimpressie gemaakt van hoe men denkt dat het toestel eruit komt te zien. Zo ook voor deze twee toppers.

Van de Huawei P40 en Huawei P40 Pro zijn er renders naar buiten gekomen die gemaakt zijn door OnLeaks, dit bureau maakt soortgelijke renders van zo een beetje ieder aanstaand toptoestel. Op de renders van de P40 en P40 Pro zien we dat de P40 Pro net als de P30 Pro en de Huawei Mate 30 Pro over afgeronde schermranden beschikt. In tegenstelling tot die twee toppers is bij de P40 Pro ook de onderkant van het scherm gebogen. De reguliere P40 krijgt een vlak scherm.

Huawei P40-toestellen

In maart van 2020 worden de nieuwe Huawei-kanjers gepresenteerd. Bijna traditiegetrouw zal de onthulling in Parijs plaats gaan vinden. Dat liet CEO Richard Yu al weten. Yu liet ook vallen dat de toestellen op Android 10 zullen draaien, maar niet zullen worden voorzien van Google Play Services, net als het geval is voor de Huawei Mate 30-toestellen. Dat komt door het conflict tussen de Verenigde Staten en China. Volgens de geruchten krijgt de P40 Pro een gigantische accu met een capaciteit van 5500 mAh.

(via)