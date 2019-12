Huawei P40 Pro komt naar Europa

De eerste geruchten over de Huawei P40-telefoons doen al de rondte, maar wat uiteraard bovenaan het lijstje staat is of het toestel überhaupt naar Nederland komt. Dat is nu bevestigd. Dit keer niet door schimmige bronnen om en rond het Chinese techconcern, maar door de CEO zelf. Richard Yu liet weten dat Huawei de P40-serie volgens traditie in Europa zal aankondigen en dat de toestellen ook hier de markt op komen.

Tot nu toe is alleen bekend dat de toestellen naar Europa komen, dat wil gek genoeg niet zeggen dat ze ook naar Nederland komen. De Huawei P40-toestellen zullen worden gepresenteerd met hetzelfde gebrek als de Huawei Mate 30 Pro; ze worden geleverd zonder Google Play Services en ook zonder Google Play Store. De Mate 30 Pro wordt nu aangeboden in Spanje, Zwitserland en Duitsland. Toch is het nog niet duidelijk of het toestel naar Nederland komt.

Huawei P40 Pro

Er is nog niet zo veel bekend over de Huawei P40 Pro, behalve dat we er in maart alle details over horen. Wel gaan er al aardig wat geruchten rond over de hardware van de P40 Pro. Zo zou de accu een gigantische capaciteit krijgen van 5500 mAh. Ter vergelijking, de P30 Pro heeft een accucapaciteit van 4300 mAh. Ook zouden er vijf camera's op de achterkant komen en zou de P40 Pro draaien op Android 10, zij het zonder Google-diensten.

