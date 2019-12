Samsung Galaxy Fold vanaf januari in Nederland

Kun je echt niet wachten om je smartphone dicht te kunnen vouwen als een boek? Of je tablet open te klappen als een boek? Dan zul je toch nog heel even moeten wachten, maar niet zo lang als gedacht.

De kiepertelefoon van Samsung komt vanaf januari naar Nederland toe. Samsungs Galaxy Fold-toestel heeft dit jaar al veel furore gemaakt maar was tot nu toe slechts beperkt beschikbaar. Vooral in Zuid-Korea, de bakermat van Samsung, is de Fold verkocht. Het lijkt erop dat Samsung in steeds meer landen het toestel lanceert. Samsung heeft nu zelf aangegeven dat de Fold ook in Nederland in de verkoop gaat.

Dat gebeurt in Nederland vanaf 10 januari. Dan krijgen de consumenten die het toestel pre-orderen, of voorbestellen. De pre-order datum staat op 20 december. Dat wil zeggen dat je vanaf komende vrijdag alvast de Samsung Galaxy Fold kunt bestellen om zo snel mogelijk met het toestel aan de slag te kunnen in het nieuwe jaar. Hoeveel toestellen er beschikbaar worden gesteld voor deze pre-order periode is niet duidelijk.

Vouwen maar!

Het bijzondere aan de Galaxy Fold is uiteraard dat je de smartphone kan opvouwen om zo makkelijker in je zak of tas te passen. Of is het bijzondere dat je je telefoon uit kunt klappen om zo overal een tablet bij je te hebben? Wat hoe dan ook bijzonder is, is de prijs. Voor maar liefst 2020 euro kun je aan de slag met het toestel. Deze feestelijke prijs heeft ongetwijfeld met het aanstaande jaartal van doen, maar het valt niet te ontkennen dat je behoorlijk wat duiten kwijt bent voor het toestel. Eerlijk is eerijk; dan heb je ook wel iets bijzonders in huis.