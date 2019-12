OnePlus komt in januari met One Plus One Concept-smartphone

Ben je benieuwd naar wat fabrikant OnePlus aan het plannen is? Over een paar weken laten ze je het zelf zien. Het nieuwste concepttoestel van OnePlus wordt dan tentoongesteld in Las Vegas.

Een concept smartphone zien we niet zo vaak, dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Bij het ontwerpen van een nieuwe smartphone wordt er eigenlijk nooit direct aan het eindontwerp gewerkt. In plaats daarvan komen er verschillende concepten voorbij en veelal worden die min of meer samengevoegd om een eindproduct te ontwerpen. Niet zo gek dus dat bedrijven deze doorgaans voor zichzelf houden. OnePlus gaat zo een concept toestel tentoonstellen komend jaar.

Dat concept wordt tentoongesteld op de gigantische CES techbeurs in Las Vegas komende januari. Op deze beurs komen veel van de technologieën op het grote toneel die we in allerlei electronica tegen gaan komen in de komende jaren. Zo gaat OnePlus dus ook laten zien waar het smartphone concern naar streeft. Dat kan gaan om beeldscherm technologie, camera-opstellingen of besturing van het toestel. Er is niet zoveel bekend over wat OnePlus ten tonele gaat brengen. We zullen dus nog een maandje moeten wachten.

OnePlus 7T review - OnePlus heeft hard aan de weg getimmerd de afgelopen jaren. In die jaren is het bedrijf van een kleine concurrent uitgegroeid tot een grote speler. Ongeveer twee keer per jaar brengt OnePlus nieuwe smartphones op de markt. Dit keer is het de beurt aan de OnePlus 7T.

Concept Plus

Wat wel bekend is, is hoe OnePlus het concept gaat noemen; de OnePlus Concept One. Niet per se de meest spannende naam, maar het gaat bij OnePlus al langer om wat er aan de binnenkant zit. Het concepttoestel is vernoemd naar de OnePlus One, het eerste toestel waarmee het Chinese bedrijf op de markt kwam. Voor de duidelijkheid, de OnePlus One Concept komt niet in de schappen, maar het geeft ons wel een indruk over wat het bedrijf de komende tijd van plan is.