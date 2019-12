'Samsung heeft toch geen miljoen Galaxy Fold-toestellen verkocht'

Een tijdje terug liet Samsung CSO Sohn Young-kwon aan het grote publiek weten dat het Zuid-Koreaanse bedrijf al een miljoen Samsung Galaxy Fold-toestellen zou hebben verkocht. Dat zou een stevige mijlpaal zijn gezien het toestel een heftig prijskaartje heeft van ongeveer €2000 en ook omdat het toestel pas vanaf afgelopen september daadwerkelijk in de verkoop is gegaan. Deze uitspraak is nu ook tegengesproken door anonieme bronnen vanuit Samsung zelf.

Een woordvoerder van Samsung heeft laten vallen dat de uitapraak van diens chef niet helemaal juist was. Het verkopen van één miljoen Galaxy Fold-smartphones zou de doelstelling zijn geweest ten tijden van de oorspronkelijke presentatie in februari. Vlak voordat het toestel gelanceerd zou worden, werd de Galaxy Fold al uitgedeeld aan reviewers en influencers om te kijken hoe het toestel in de echte wereld bevalt. Daarbij kwamen een aantal cruciale missers qua ontwerp aan het licht waardoor de daadwerkelijke distributiedatum werd verschoven.

Binnenkort meer

Het toestel is na de opknapbeurt dus weer in de verkoop gegaan. Het grootste issue waar reviewers tegenaan liepen was dat er een randje op het scherm zat dat op een screenprotector leek. Dat was het helaas niet en toen reviewers dit lospeuterden begaf het scherm het op bepaalde plaatsen. Samsung heeft het laagje op het scherm verlengd zodat dit over het hele scherm valt. Vanaf begin volgend jaar is het de bedoeling dat de "nieuwe" Galaxy Fold in meer dan 60 landen in de verkoop gaat.

(via)