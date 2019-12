'Huawei Mate 30 Pro gelanceerd in Duitsland'

Ook zonder toegang tot de applicaties en diensten van Google is Huawei bezig met het uitbrengen van de Huawei Mate 30 Pro. Nadat in november in Spanje de verkoop kortstondig is begonnen, komt de Huawei Mate 30 Pro nu ook online in de Duitse webshops. Nog steeds zonder Google Services uiteraard. Het handelsconflict tussen de VS en China is nog niet opgelost. Wel lijkt er vordering in te zitten, Apple hoeft geen forse tarieven te betalen om toch in China te blijven produceren.

Het lijkt erop dat Huawei met de Mate 30 Pro een beetje aan het aftasten is in welke markten er ruimte is voor een smartphone zonder ondersteuning van Apple of Google. In Zwitserland en Italië is de Mate 30 Pro ook te koop en met Duitsland erbij wordt er dus steeds verder uitgebreidt. Of de Huawei Mate 30 Pro ook nog officieel naar Nederland komt is niet duidelijk.

Hardware knaller

Wat de hardware betreft is de Mate 30 Pro een kanjer van een smartphone. De gigantisch snelle Hisilicon Kirin 990 neemt al het rekenwerk op zich en doet dat met speels gemak. De chip helpt ook mee met het verwerken van de foto's die de Mate 30 Pro maakt. De camerabult achterop het toestel heeft flink wat beeldvangerkwaliteit. Twee 40-megapixelcamera's, een 8-megapixeltelelens en een Time-of-Flight-camera. Hopelijk komt het toestel binnenkort ook op de Nederlandse markt terecht.

(via)