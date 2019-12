'Samsung Galaxy S11 verschijnt 18 februari op het wereldtoneel'

Samsung is uiteraard al een tijd bezig met de ontwikkeling van de Galaxy S11, Galaxy S11e en Galaxy S11 Plus. Het lijkt erop dat we nu weten wanneer we officieel de details over de telefoons te horen krijgen.

Ieder jaar wordt er weer reikhalzend uitgekeken naar de presentatie van de Samsung Galaxy S-toestellen. De smartphones die in deze reeks uitkomen vormen doorgaans het meetpunt voor andere Android-toptoestellen gedurende de rest van het kalenderjaar. Dit jaar is daarop geen uitzondering geweest. Er wordt natuurlijk weer veel gespeculeerd over hoe de volgende iteratie van het toestel eruit gaat zien, zowel qua ontwerp als specificaties. De 'lekmachine' draait al een tijdje op toeren en van alledrie de S-toestellen zijn al renders naar buiten gekomen.

Hoewel het nog niet 100% zeker is wanneer de toestellen gepresenteerd worden, lijkt het er nu op dat de datum bekend is. In de derde week van februari, op de 18de, zou het Unpacked-evenement plaats gaan vinden. Deze datum komt eruit op basis van de presentaties van voorgaande jaren en een bron rondom Samsung. We houden nog wel het zoutvaatje in de buurt voor de zekerheid, de S-toestellen zijn ook wel eens tijdens het MWC in Barcelona gepresenteerd. Dat vindt komend jaar plaats tussen 24 en 27 februari.

Galaxy S11

In tegenstelling tot andere jaren is er nog niet heel veel bekend over de Galaxy S11, Galaxy S11e en Galaxy S11 Plus. Wat we wel al weten is dat de toestellen worden uitgerust met Samsungs nieuwe One UI 2.1, mogelijk komen de Galaxy S11 en Galaxy S11 Plus ook in de winkels met een opslagcapaciteit van 1TB. Dat zou dan wel de maximale capaciteit worden en niet de standaard. De komende tijd zal er nog meer bekend worden over de Galaxy S11-reeks, al zullen we het pas zeker weten na de presentatie.

(via)