'OnePlus 8 krijgt naast Pro ook Lite-variant'

OnePlus kennen we van toestellen die echt turbo zijn. Toch is de fabrikant naar verluidt bezig met een toestel dat zich beter thuis voelt in het middensegment dan aan de top.

Van OnePlus weten we dat de hardware en software eigenlijk altijd 100% zijn. Het lijkt erop dat het bedrijf nu bezig is met een toestel dat iets minder hardcore zal zijn. Het gerucht gaat namelijk dat OnePlus weer aan de slag is gegaan met een 'budget'-toestel. Dit keer niet als op zichzelf staand toestel, zoals bij de OnePlus X het geval was, maar als Lite-versie van de OnePlus 8. Wel zou er net als in 2019 ook een Pro-versie van de OnePlus 8 verschijnen.

Dit zou de eerste keer zijn dat OnePlus drie toestellen in eenzelfde reeks presenteert. Eerder dit jaar werd GSMinfo.nl verteld dat een Lite-variant er waarschijnlijk niet in zou zitten. Het lijkt er nu dus op dat daar toch wat verandering in is gekomen. Er is nog niets bekend over de hardware van de OnePlus 8 Lite, zelfs geen geruchten. Toch zijn er wel al renders naar buiten gebracht. Niet door OnePlus zelf, maar door insiders. Dat wil zeggen dat er niets officieels of definitiefs aan is. Al zitten de renders van OnLeaks vaak in de buurt.

OnePlus Mini

De vingerafdrukscanner ontebreekt op de achter- en zijkanten van het toestel op de renders. Dat doet vermoeden dat de vingerafdrukscanner net als bij eerdere toestellen van OnePlus, zoals de OnePlus 7 en OnePlus 7T Pro, achter het scherm verstopt zit. Ook is er in het scherm plaats gemaakt voor een selfiecamera. Dit keer niet in een regendruppel, maar door simpelweg een gat in het scherm uit te sparen zoals bijvoorbeeld het geval is bij de Samsung Galaxy Note 10.

