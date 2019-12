'Apple iPhones gaan snoerloos verder'

De geruchten begonnen al een beetje te ontstaan toen Apple besloot om de hoofdtelefoonaansluiting in diens iPhones weg te laten, maar nu lijkt het er steeds meer op dat de geruchten van toen werkelijkheid worden. Zowel de iPhone als de Apple Watch is draadloos oplaadbaar, en het synchroniseren van gegevens gaat vrijwel altijd via de cloud. Waarom zou je eigenlijk nog een oplaadpoort op je toestel nodig hebben?

Dat laatste zou Apple denken volgens Apple-volger Ming-Chi Kuo. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde lekker omtrent alles dat met Apple te maken heeft, is Apple van plan om de iPhones die in het jaar 2021 worden gepresenteerd niet meer te voorzien van externe aansluitingen. Dat wil zeggen dat je geen opladers en ook geen oortjes meer op de toestellen aan zou kunnen sluiten. Opladen gaat via Qi-Wireless Charging en het afspelen van muziek gaat via Bluetooth. Het delen van bestanden zou dan via óf de Bluetooth-chip óf via Wi-Fi gaan.

Snelladen, ho maar

Het klinkt misschien als een vreemde gedachte, maar eigenlijk is het niet zo gek. Apple is zeker gek genoeg om ervoor te gaan. Wat wel jammer is, is dat het draadloos opladen van een iPhone lang niet snel gaat als het opladen via de kabel. Daarnaast gaat er ook nogal wat energie ongebruikt bij het draadloos opladen, dus echt zuinig is het ook niet. Dat gezegd hebbende wordt er wel continu onderzoek gedaan om draadloos opladen sneller en zuiniger te maken. Wie weet heeft Apple over twee jaar het geheim ontdekt. Hopelijk wordt het ook nog mogelijk om je telefoon in de auto op te laden onderweg naar een vergadering.

