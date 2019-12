'Samsung Galaxy Note 10 Lite renders ontdekt'

Het houdt maar niet op met Samsung renders. Afgelopen weken zijn er van alle Samsung Galaxy S-toestellen al renders naar buiten gekomen en met het nieuws over de Samsung Galaxy Note 10 Lite zijn ook van dat toestel renders gemaakt. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze renders niet van Samsug zelf afkomstig zijn, maar door derden worden opgesteld op basis van de uitgelekte informatie. Toch zitten de renders vaak aardig in de buurt.

Wat vooral opvalt aan de renders is dat de Galaxy Note 10 Lite lijkt te beschikken over een hoofdtelefoonaansluiting. Iets waar de Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10 Plus niet mee uitgerust zijn. Volgens bluetooth-certificeringen beschikt het toestel over bluetooth 5.0, maar dat mag geen verrassing meer genoemd worden aan het eind van 2019. Verder zou er een Exynos 9810-processor van Samsung zelf draaien in de behuizing van 164mm bij 76mm bij 8,6mm. De vingerafdrukscanner zou zich achter het scherm bevinden.

Kerstcadeau?

De Galaxy Note 10 Lite lijkt over drie camera's te gaan beschikken in een vierkante bult in de bovenhoek. Dan hebben we het uiteraard over de achterkant van het toestel. Aan de voorkant komt er een enkele camera midden bovenin het scherm. Het is nog even de vraag hoe de S-Pen van de Note 10 Lite vorm zal krijgen. Gezien het een Note-toestel is zal er wel een pennetje zijn, maar of deze dezelfde functionaliteit krijgt als die van de Galaxy Note 10 is nog even de vraag. Ook wordt het spannend of Samsung de Note 10 Lite dit jaar nog aankondigd of ermee wacht tot 2020.

