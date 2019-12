'Qualcomm Snapdragon 865 onthuld'

Ieder jaar treffen we de processoren van Qualcomm aan in allerhande smartphones. De allersnelste chips vinden we uiteraard in de duurste toptoestellen. Dan hebben we het over de Snapdragon 800-processoren. In 2019 werden de toppers uitgerust met de Snapdragon 855 en later in het jaar de Snapdragon 855 Plus. Voor het volgende jaar staat de Snapdragon 865 al klaar. Zoals verwacht biedt de nieuwe chip nog betere prestaties, het komt zelden voor dat een nieuwer product slechter presteert.

De processor zorgt in smartphones niet alleen voor goede prestaties in games, het snel openen van apps en het laden van foto's en filmpjes. De processor moet ook aan de bak bij het maken van foto's of het opnemen van video's, vandaar dat je telefoon soms warm kan worden wanneer je een lange opname maakt. De Snapdragon 865 gaat ervoor zorgen dat we té scherp kunnen filmen. Het moet mogelijk worden om beelden op te nemen in 8K met 30fps, maar zie maar eens een televisie te regelen waar je die beelden in volledige resolutie op terug kunt kijken. Ook kun je foto's maken met tot wel 200 megapixels.

'Xiaomi komt met 108-megapixelcamera' - "Meer megapixels dan ooit mogelijk gedacht." Dat zullen ze bij Xiaomi als mantra hebben gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe sensoren. Samen met Samsung komt Xiaomi met een stukje indrukwekkende hardware.

Levensechte filmpjes

Die resoluties lijken absurd, maar dat valt stiekem best mee. Met de Snapdragon 865 wil Qualcomm de rest van de technologische wereld een beetje voor zijn. Nu zijn 8K-televisies misschien amper te verkrijgen, maar wat nou als je over een jaar een telefoon koopt met de Snapdragon 865 en een kanjer van een camera? Dan kun je al veel meer met zulke content.

Ook wordt het met de Snapdragon 865 makkelijker om er een 5G-modem aan te verbinden. Dat modem wordt dus niet standaard in de processor ingebouwd zodat er per toestel kan worden gekozen om al dan niet de 5G-mogelijkheden te leveren. We verwachten dat de opvolger van de Snapdragon 865 wel standaard een 5G-modem zal hebben doordat de 5G-netwerken wereldwijd verder uitgerold worden in de komende jaren.

Wie is de eerste?

Verscheidene fabrikanten hebben al aangegeven dat ze toestellen op de markt zullen brengen met de Qualcomm Snapdragon 865 in het hart van de hardware. Onder andere Xiaomi, Oppo, Google, Motorola en Nokia zullen met de processor aan de gang gaan. Samsung sluit het rijtje voorlopig, al komen de Samsung-toestellen met een Snapdragon-processor doorgaans in de Verenigde Staten op de markt terwijl er in de rest van de wereld toestellen uit worden gebracht met Samsungs eigen Exynos-chips.

