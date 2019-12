'Samsung is bezig met goedkopere vouwbare smartphone'

Smartphones worden steeds groter, maar zou het niet fijn zijn om je smartphone af en toe gewoon dubbel te kunnen vouwen? Samsung is na Motorola ook bezig met een opvouwbaar toestel dat kleiner wordt in plaats van groter.

De trend van opvouwbare smartphones wordt kracht bijgezet. Nadat Samsung en Huawei opvouwbare smartphones presenteerden kwam Motorola met een nieuwe RAZR. Waar Samsung en Huawei toestellen van 'normaal' formaat uit laten vouwen tot tablets, heeft Motorola ervoor gekozen om een toestel dubbel te vouwen tot de helft. Samsung is inmiddels ook aan de slag gegaan met een kleiner opvouwbaar toestel, in de vorm van een klassieker clamshell ontwerp.

Dat heeft Samsung zelf al tentoongesteld eerder dit jaar, maar nu gaan er ook geruchten rond over de prijs van het nieuwe opvouwbare design. Waar de Samsung Fold en Huawei Mate X een astronomische vraagprijs kregen van respectievelijk 2000 en 2300 euro, moet de kleinere opvouwbare Samsung ongeveer de helft gaan kosten. Hoewel we het zouden kunnen formuleren als 'minder dan duizend euro' komt het er op neer dat het zou gaan om een prijs van 999 euro.

Nog even geduld

Met een prijs van 999 euro zou de nieuwe Samsung ook een stuk goedkoper zijn dan Motorola's 'voordelige' toestel van 1599 euro. Wanneer Samsungs nieuwe flipphone wordt aangekondigd is nog onduidelijk, maar de kans bestaat dat dit tegelijkertijd gebeurt met de presentatie van de nieuwe S-toestellen in februari. Ook daar is nog geen datum van bekend, maar traditioneel zouden de S11, S11e en S11 Plus op of vlak voor het MWC te Barcelona worden gepresenteerd.

