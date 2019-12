'Samsung Galaxy A11, A31 en A41 voorzien van meer opslag'

De strijd neemt toe voor Samsung in het Chinese vasteland. In een drukke markt met Chinese prijsvechters als Honor en Xiaomi gaat Samsung proberen om de concurrentie een stap voor te zijn. Het plan om daarin te slagen is door het opslaggeheugen van Samsungs goedkopere toestellen flink omhoog te gooien zonder al teveel aan de prijs te veranderen. Dat lijkt in ieder geval te gaan gebeuren voor de Samsung Galaxy A11, Galaxy A31 en Galaxy A41.

De drie toestellen met het A-moniker zijn de directe opvolgers van de Samsung Galaxy A10, Galaxy A30 en A40 respectievelijk. De Galaxy A30 is in Nederland op de markt gekomen in twee varienten. De Galaxy A30 is verkrijgbaar mert 32- of 64GB opslaggeheugen en respectievelijk 3- of 4GB werkgeheugen. De Galaxy A31 krijgt naar verluidt standaard 64GB opslaggeheugen met een mogelijkheid tot 128GB, al zal de hoeveelheid werkgeheugen blijven hangen op 3- of 4GB. Hetzelfde verhaal gaat op voor de andere twee aankomende Galaxy's.

Roddels

Vooralsnog zijn het geruchten, maar deze zijn afkomstig van de bekende lekker Ishan Agarwal. Doorgaans is zijn informatie solide, zeker met betrekking tot Samsung. Samsung zelf heeft echter nog niets officieel bekendgemaakt. Samsung zou in december de eerste toestellen aan gaan konsigen voor volgend jaar en de eerste toestellen in de rij zouden deze A-toestellen zijn. Al zou het ook kunnen dat Samsung de Galaxy Note 10 Lite de wereld in brengt.

(via)