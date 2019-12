'Samsung Galaxy Note 10 Lite opgedoken'

Dat Samsung ieder jaar een groot aantal toestellen presenteert is bekend. Toch lijkt Samsung er dit jaar nog een trap bij te zetten. De Samsung Note 10 Lite zou in de maak zijn.

Een aantal maanden nadat Samsung de Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10 Plus op de markt heeft gebracht lijkt het erop dat we binnenkort nog een derde variant van de Note 10 kunnen verwachten. Voorafgaand aan de presentatie van de Note 10 en Note 10 Plus deden er al geruchten de rondte dat er ook een kleinere variant zou verschijnen. Toen de daadwerkelijke presentatie van een 'Lite'-uitvoering uitbleef doofden ook de geruchten. Tot nu.

In Geekbench is een toestel opgedoken met als modelnummer SM-N770F. Dat doet vermoeden dat het een Samsung Note-toestel is. De verdere specificaties wijzen er op dat het om een Lite-toestel zou gaan. Bij het toestel is namelijk 6GB werkgeheugen opgedoken die het multitasken mogelijk maakt voor de Exynos 9810-processor. Verder staat er in de benchmark ook dat het toestel draait op Android 10. De kans is groot dat het toestel wordt uitgerust met een S-Pen, een kenmerk van de Note-toestellen. Wanneer we het toestel mogen verwachten is nog onduidelijk.

Galaxy

De Galaxy Note-smartphone van Samsung zijn steevast groot. Toch heeft de Note-serie daar geen alleenrecht op binnen Samsung. Onlangs zijn er renders opgedoken van wat de Samsung Galaxy S11 Plus zou moeten gaan worden. Waar de Note 10 Plus een schermdiagonaal heeft van 6,8 inch zou de S11 Plus een scherm van 6,9 inch krijgen. Daarmee kunnen we haast niet anders concluderen dan dat de Note 11 minstens een 7 inch scherm moet krijgen. De Note is immers altijd de grote koning geweest.

(via)