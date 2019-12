'Samsung Galaxy S11 Plus renders opgedoken met flinke groei'

De Samsung Galaxy S10 Plus, of S10+, was al geen klein toestel. De S10 Plus heeft een schermdiagonaal van 6,4 inch en op de achterkant zitten drie camerasensoren. Volgens een paar renders van de Galaxy S11 Plus gaat Samsung daar nog een flinke karrenvracht bovenop doen, geen klein schepje dus.Volgens de renders zou de Galaxy S11 Plus namelijk een schermdiagonaal krijgen van maar liefst 6,9 inch. Daarmee zou de topper van Samsung een groter scherm krijgen dan de Galaxy Note 10 Plus; een toestel dat bekend staat om het grote scherm.

Naast het fenomenaal grote scherm zou de S11 Plus ook op het front van fotografie een flinke stap vooruit gaan. Daarmee bedoelen we niet dat de S10 Plus slechte foto's maakt. Sterker nog, de S10 Plus staat nog steeds in het rijtje van toestellen met de beste cameraprestaties. Toch lijkt het erop dat Samsung met een uitbreiding komt van 3 naar 5 camerasensoren. Dan hebben we het overigens niet over 5 camera's met lage resoluties. Als hoofdcamera is de verwachting dat de S11-toestellen beschikken over een 108-megapixelcamera die samen met Xiaomi is ontwikkeld. Geen kattenpis.

Volop speculatie

Zoals gebruikelijk is er volop speculatie rond de nieuwe toestellen in de S-serie van Samsung. Dat terwijl de toestellen pas over een paar maanden gepresenteerd zullen worden. De verwachtingen lopen ieder jaar weer hoog op voor deze toestellen en doorgaans wordt de kwaliteit van andere toestellen gemeten aan de prestaties van de S-toestellen. Dan is het natuurlijk ook niet zo gek dat er reikhalzend naar details wordt uitgekeken. Voor de duidelijkheid, de bovenstaande afbeeldingen zijn geenszins definitief over wat Samsung aan het plannen is.

