'MediaTek komt met eerste 5G-chipontwerp'

5G is in Nederland voorlopig vooral een buzzword; een leuk klinkend woord dat het goed doet in reclame-uitingen maar waar niet al teveel waarde achterhangt. Het gaat in Nederland al best een tijdje over 5G, dat is ook niet zo gek gezien het de volgende netwerkhype gaat worden zoals ook bij 4G het geval was. Toch kunnen we in Nederland voorlopig nog niet echt fanatiek gebruik maken van alle 5G-frequenties. In het overgrote deel van Europa kan er wel al sneller met 5G gewerkt worden. In ons land maken de AIVD en de MIVD gebruik van de frequenties die voor 5G geschikt zijn. Vandaar dat er eerst ruimte moet worden gemaakt op die bandbreedte.

Chipfabrikant MediaTek trekt zich daar niets van aan. Net als concurrent Qualcomm komt MediaTek namelijk met een processor die wordt uitgerust met een 5G-modem. MediaTek ontwerpt doorgaans goedkopere processoren dan Qualcomm en dat merk je met dit nieuws ook een beetje. De eerste 5G-chip van MediaTek maakt namelijk alleen gebruik van de lagere frequenties van het 5G-spectrum. Hoe lager de frequentie, des te groter het bereik. Dat maakt deze keuze voor MediaTek eigenlijk heel logisch; zo kunnen smartphones in een groter gebied van 5G gebruik maken, zij het op een iets lagere snelheid.

Dimensity 1000

De processor heet de Dimensity 1000 en werkt niet met frequenties die boven de 6GHz uitkomen. De processor is verder niet per se langzaam te noemen. De octacore-processor heeft vier Cortex A77 kernen die zijn geklokt op 2,6GHz. De overige vier tikken met 2GHz vrolijk mee. De chip wordt gebakken volgens het 7nm-procedé en we zouden deze al dit jaar tegen kunnen komen in smartphones. Verder is MediaTek nog niet klaar met 5G, er zou ook met Intel worden samengewerkt om 5G-modems in laptops werkend te krijgen.

