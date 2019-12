NL-Alert controlebericht: maak jouw smartphone gereed

Om 12:00 uur vandaag verstuurt de overheid een NL-Alert controlebericht, gericht aan alle Nederlanders. Je kunt dit bericht echter alleen ontvangen als jouw smartphone hier correct voor is ingesteld. GSMinfo.nl legt uit hoe je snel en eenvoudig controleert of jouw telefoon gereed is voor NL-Alert.

NL-Alert is inmiddels een bekend begrip geworden in Nederland. Een NL-Alert ontvangen kan levens redden; je krijgt een NL-Alert wanneer jij je bevindt in een gebied waar een calamiteit heeft plaatsgevonden. Het systeem werkt dus in principe heel locatiegericht, maar is tevens in staat om heel Nederland in één keer te bereiken. Dat zal ook het geval zijn vandaag om 12:00 uur, wanneer de Nederlandse overheid een nationaal controlebericht uitstuurt naar iedereen die zijn of haar smartphone correct heeft ingesteld.

NL-Alert controlebericht instellen

Op termijn moet NL-Alert de sirenes vervangen die elke eerste maandag van de maand getest worden, maar daarvoor is het van belang dat alle inwoners een NL-Alert kunnen ontvangen. De afgelopen jaren is dit wel eens misgegaan. Zo hadden providers enkele jaren geleden nog geen NL-Alert ondersteuning uitgerold op hun 4G-netwerk, terwijl het toen wel al erg populair was. In 2016 kwam er voor Tele2-gebruikers pas ondersteuning voor NL-Alert.

iOS voor iPhone

De overheid heeft inmiddels een speciale instelhulp in het leven geroepen om jouw smartphone veilig in te stellen. Voor iPhone-bezitters zijn de instellingen hetzelfde: ga naar het kopje 'Instellingen', en tik vervolgens 'Berichtgeving' aan. De optie 'Noodmeldingen' staat onderaan. Schakel je deze in, dan ontvang jij om 12 uur vandaag een controlebericht. Wil je om de een of andere reden geen NL-Alert berichten meer ontvangen? In hetzelfde kopje dien je dan Noodmeldingen uit te schakelen.

Android-smartphones

Android-gebruikers met Android 7.0 Nougat of nieuwer dienen ook ongeveer dezelfde stappen te volgen om NL-Alert te controleren. Ga naar het instellingenmenu, tik vervolgens op 'Geluid' en 'Nooduitzendingen'. Normaal gesproken verschijnt hier de optie om 'Extreme Dreigingen weergeven' aan te vinken. Je zou ook het kopje 'Meer geluidsinstellingen' kunnen zien in het geluidsmenu. Druk hierop en als het goed is zie je NL-Alert ingeschakeld. Vind jij deze exacte termen niet terug op jouw Android-smartphone, of heb je een toestel met een ander besturingssysteem? Bekijk dan de pagina op de NL Alert-website van de overheid die gericht is op de maker van jouw mobiele telefoon.

NL-Alert controlebericht 2019

Afgelopen juni hebben bijna 12 miljoen mensen van 12 jaar of ouder een NL-Alert ontvangen, en nog eens 300.000 mensen werden bereikt doordat inwoners het NL-Alert hebben doorgegeven aan anderen. Ook dit jaar zal het NL-Alert te zien zijn op vertrekborden bij haltes voor het openbaar vervoer, waaronder de bus, tram en metro. Mocht je iemand kennen die niet op de hoogte is wat NL-Alert is, of hoe diegene zijn smartphone correct kan instellen voor NL-Alert, aarzel dan niet om deze persoon te helpen.