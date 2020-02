11 tips om de mooiste foto's te maken met je smartphone

Het zonnetje schijnt, de vogeltjes zingen, de bloemetjes staan in bloei, de lammetjes grazen in het gras: het is weer zomer. Om de mooiste zomermomenten vast te leggen hoef je tegenwoordig niet meer met een spiegelreflexcamera rond te lopen: ook met je smartphone schiet je als een professional plaatjes. Hoe? GSMinfo.nl geeft 11 tips om de mooiste foto's te schieten met je smartphone.

1) Zorg dat de lens schoon is

Voordat je überhaupt begint met fotograferen, zorg ervoor dat de lens van je camera schoon is. Vette vingerafdrukken en andere vuiligheid kunnen ervoor zorgen dat je wazige foto's krijgt. Dat wil je koste wat kost zien te voorkomen.

Betekent dit dat je altijd met schoonmaakmiddel op zoek moet lopen? Uiteraard niet. Om de lens schoon te houden bestaan er speciale schoonmaakmiddelen, maar een goede veeg langs je T-shirt of met je zakdoek is al voldoende om de ergste smerigheid te verwijderen. Dus voordat je je eerste foto schiet, eerst even de cameralens aan de buitenkant schoonmaken.

2) Denk aan de camera-instellingen

Smartphonecamera's zijn tegenwoordig bijna net zo geavanceerd als spiegelreflexcamera's. Dat betekent dat je volop mogelijkheden hebt om zelf invloed uit te oefenen op het eindresultaat van je plaatjes.

Over welke fotografieopties je smartphone beschikt, is onder meer afhankelijk van het merk. De ene fabrikant geeft meer features dan de ander. Ook het segment van je mobiele telefoon -low-end, midrange of high-end- is medeverantwoordelijk voor de instellingsmogelijkheden. Duurdere smartphones bieden over het algemeen meer opties dan goedkopere budgettelefoons. Hoe meer je betaalt, hoe meer je krijgt.

Waar moet je dan zoal op letten? Enkele camera-instellingen die je op veel smartphones terugvindt zijn onder andere:

Resolutie: dit zijn het aantal beeldpunten of pixels op je scherm. Hoe hoger de resolutie, des te groter je foto's worden, zowel qua afmetingen als bestandsgrootte. Kort door de bocht genomen geldt: hoe hoger de resolutie, des te beter de kwaliteit van je foto's. Maar bedenk dat er genoeg andere zaken zijn die invloed hebben op hoe je plaatjes er uit komen te zien. Veel megapixels betekent dus niet vanzelfsprekend dat je alleen maar prachtige foto's krijgt. Het helpt wel als je bijvoorbeeld achteraf besluit om een deel van de foto weg te snijden.

dit zijn het aantal beeldpunten of pixels op je scherm. Hoe hoger de resolutie, des te groter je foto's worden, zowel qua afmetingen als bestandsgrootte. Kort door de bocht genomen geldt: hoe hoger de resolutie, des te beter de kwaliteit van je foto's. Maar bedenk dat er genoeg andere zaken zijn die invloed hebben op hoe je plaatjes er uit komen te zien. Veel megapixels betekent dus niet vanzelfsprekend dat je alleen maar prachtige foto's krijgt. Het helpt wel als je bijvoorbeeld achteraf besluit om een deel van de foto weg te snijden. Sluitertijd: de sluitertijd bepaalt hoeveel licht er op de beeldsensor valt. Voor deze sensor zijn als het ware twee 'gordijntjes' geplaatst die worden weggeslagen zodra je een foto schiet. Hierdoor komt de sensor bloot te liggen waardoor het beeld (de foto) opgeslagen kan worden. De tijd dat de sensor wordt blootgesteld aan het licht, noemen we de sluitertijd. Hoe korter de sluitertijd, des te scherper je foto's omdat de sensor een fractie van de tijd licht opvangt. Hoe groter of langer de sluitertijd, des te meer bewegingsonscherpte je terugziet op je foto's.

de sluitertijd bepaalt hoeveel licht er op de beeldsensor valt. Voor deze sensor zijn als het ware twee 'gordijntjes' geplaatst die worden weggeslagen zodra je een foto schiet. Hierdoor komt de sensor bloot te liggen waardoor het beeld (de foto) opgeslagen kan worden. De tijd dat de sensor wordt blootgesteld aan het licht, noemen we de sluitertijd. Hoe korter de sluitertijd, des te scherper je foto's omdat de sensor een fractie van de tijd licht opvangt. Hoe groter of langer de sluitertijd, des te meer bewegingsonscherpte je terugziet op je foto's. Diafragma: het diafragma (Engels: aperture) is de lichtopening van de cameralens. Net als de sluitertijd bepaalt deze hoeveel licht er op de beeldsensor valt. Hiermee heb je meer controle over de scherptediepte op een foto. Naarmate het diafragma kleiner is (bijvoorbeeld f/20), des te scherper de objecten op je foto zijn. Is het diafragma juist groot (bijvoorbeeld f/1.8), dan heb je weinig scherptediepte en zie je meer waas op je foto.

het diafragma (Engels: aperture) is de lichtopening van de cameralens. Net als de sluitertijd bepaalt deze hoeveel licht er op de beeldsensor valt. Hiermee heb je meer controle over de scherptediepte op een foto. Naarmate het diafragma kleiner is (bijvoorbeeld f/20), des te scherper de objecten op je foto zijn. Is het diafragma juist groot (bijvoorbeeld f/1.8), dan heb je weinig scherptediepte en zie je meer waas op je foto. Witbalans: dit is de correctie die camerasoftware toepast op de verschillende lichtkleuren. Om een wit papiertje als voorbeeld te nemen: de kleur wit ziet er in het zonlicht anders uit dan in de schaduw. Om deze en andere kleuren te compenseren zodat je foto's er levendiger uitzien, bestaan er verschillende profielen die dit automatisch voor je doen (zonlicht, TL-licht, schaduw, etc.). Probeer de verschillende profielen maar eens uit onder dezelfde omstandigheden en zoek de verschillen.

dit is de correctie die camerasoftware toepast op de verschillende lichtkleuren. Om een wit papiertje als voorbeeld te nemen: de kleur wit ziet er in het zonlicht anders uit dan in de schaduw. Om deze en andere kleuren te compenseren zodat je foto's er levendiger uitzien, bestaan er verschillende profielen die dit automatisch voor je doen (zonlicht, TL-licht, schaduw, etc.). Probeer de verschillende profielen maar eens uit onder dezelfde omstandigheden en zoek de verschillen. ISO-waarde: dit is de lichtgevoeligheid van de sensor. Naarmate je de ISO verder omhoog schroeft, des te minder omgevingslicht je nodig hebt om een foto te schieten. Keerzijde is wel dat je foto meer ruis vertoont. Het is de kunst om de juiste balans te vinden.

dit is de lichtgevoeligheid van de sensor. Naarmate je de ISO verder omhoog schroeft, des te minder omgevingslicht je nodig hebt om een foto te schieten. Keerzijde is wel dat je foto meer ruis vertoont. Het is de kunst om de juiste balans te vinden. Belichtingscorrectie: meestal berekent de camera automatisch de hoeveelheid belichting een foto nodig heeft om het mooiste resultaat te krijgen. Maar in de witte wintermaanden of de donkere herfstdagen kan het noodzakelijk zijn om de belichting handmatig aan te passen aan de omstandigheden. Een winterlandschap kan er somber en donker uitzien, omdat de camera veel witte kleuren en weerkaatsend licht waarneemt. Voor donkere landschapsfoto's geldt het tegenovergestelde: door het gebrek aan licht probeert de camera dit te (over)compenseren door de sluitertijd te vergroten zodat er meer licht op de sensor valt. In beide situaties biedt belichtingscorrectie de uitkomst om hier iets aan te doen.

3) Benut kunstmatige intelligentie

Artifical Intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie klinkt voor sommigen misschien als iets uit een science-fictionfilm. Steeds meer smartphones zijn echter uitgerust met AI. Het is niet zo dat de smartphone al het denkwerk voor je doet of self aware wordt, maar maakt ons leven wel een stuk gemakkelijker.

Kunstmatige intelligentie is bij mobiele telefoons in allerlei aspecten verwerkt, bijvoorbeeld in de processor en batterij. Hierdoor weet de chipset precies wanneer hij op volle kracht moet draaien, en wanneer hij een stapje terug moet doen om energie te besparen. Achtergrondprocessen die lange tijd niet worden gebruikt, draait hij de nek om. Ook krijg je op de juiste momenten meldingen, bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg voordat je van huis gaat en het mogelijk gaat regenen. Of als je ’s avonds op de bank gaat zitten en je telefoon je vertelt hoeveel stappen je vandaag hebt gezet. Dankzij kunstmatige intelligentie worden telefoons sneller, slimmer en energiezuiniger.

Ook smartphonecamera’s beschikken over AI. Deze helpen je om in iedere situatie de mooiste plaatjes te schieten. Eén van de nieuwere telefoons waarvan de camera met kunstmatige intelligentie is uitgerust, is de Huawei P30 Pro. Dankzij de feature AI Camera herkent het camerasysteem meer dan 1.500 verschillende scenario’s in 25 uiteenlopende categorieën zoals bloemen, bossen, hemel, eten, honden, documenten, en ga zo maar door. Als je op het punt staat om een foto te schieten, herkent de kunstmatige intelligentie wat er voor de lens staat. De software past daarop automatisch de instellingen aan, bijvoorbeeld door gebouwen extra scherpe contrasten te geven, of de kleuren van de lucht en bloemen te verzadigen. Het resultaat is een foto met een goede balans tussen kleuren, helderheid en contrast.

De kunstmatige intelligentie werkt ook als je video’s opneemt. Als je AI Portrait Color inschakelt, herkent deze in real-time personen en maakt hij de achtergrond grijs. Op deze manier springt de persoon op de voorgrond er nog beter uit. Ook is het mogelijk om diverse filters over de beelden te leggen als je live aan het opnemen bent. Ideaal als je een vintage look of bokeh-effect wil creëren. Dankzij de dubbele Neural Processing Units of NPU’s zijn deze video-effecten direct toe te passen als je aan het opnemen bent.

4) Gebruik fotografiemodi

Niet iedere smartphone is voorzien van AI. Ze hebben daarentegen vaak wel een ander hulpmiddel om je te helpen de mooiste plaatjes te schieten. Dat zijn de zogeheten fotografiemodi. Een portretfoto schieten kan natuurlijk met de automatische stand. De camerasoftware bepaalt dan wat de beste sluitertijd en diafragmagrootte zijn om jouw model zo voordelig mogelijk vast te leggen. Wil je daarentegen een portretfoto die eruit ziet alsof hij door een professionele fotograaf is gemaakt? Schakel dan de Portretmodus in. De software maakt dan een onderscheid tussen de persoon op de voorgrond en de achtergrond. De geportretteerde verschijnt haarscherp in beeld en over de achtergrond wordt dan wazig gemaakt. Fotografen noemen dit ook wel het scherptediepte- of bokeh-effect. Door deze simpele instelling zien portretfoto’s er nog mooier uit.

Naast de portretstand hebben smartphonecamera’s vaak ook nog andere standen of modi. Zo helpt de panoramastand je om de mooiste langgerekte landschappen te vereeuwigen. Telefoons als de OnePlus 6T beschikken over Nightscape of nachtmodus. Deze zorgt ervoor dat objecten en personen goed worden verlicht als je deze ’s avonds laat op de foto vastlegt. En om grote contrasten tussen licht en schaduw te fotograferen, is er Studio Lightning of Portretbelichting.

5) Benut alle lenzen

De tijd van single-lens camera’s lijkt voorgoed achter ons te liggen. Vrijwel alle smartphoneproducenten geven hun toestellen twee of meer lenzen. Bij vlaggenschepen is drie cameralenzen tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Een enkeling heeft er zelfs nog meer: de Samsung Galaxy A9 (2018) telt maar liefst vier lenzen achterop: een normale lens, een ultragroothoeklens, een telefotolens en een dieptecamera. En er gaan geruchten de ronde over smartphones met vijf camera’s, of meer. Het einde is voorlopig in ieder geval nog niet in zicht.

Smartphones met meerdere cameralenzen zijn niet per definitie beter dan single- of dual-lens camera’s. Wel bieden ze meer mogelijkheden voor amateurfotografen om mooiere kiekjes te schieten. Zonder telefotolens kun je weliswaar inzoomen, maar zonder optische zoom holt de beeldkwaliteit van je foto’s snel achteruit. Een dieptecamera zorgt voor een realistisch bokeh-effect. En met een ultragroothoeklens zien landschapsfoto’s er nog indrukwekkender uit. Met andere woorden, benut de mogelijkheden van de cameralenzen optimaal.

6) Zorg dat de camera stabiel staat

Wil je haarscherpe foto's, dan is het zaak dat je de camera zo stabiel mogelijk vasthoudt. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je bewegingsonscherpte op je foto's krijgt. Als je een vaste hand hebt, dan heb je een streepje voor. De meeste fotografen -zowel amateurs als professionals- hebben dat echter niet.

Met name mobiele telefoons in het duurdere segment hebben veelal ingebouwde hard- en software om schokken of onverwachte bewegingen gedeeltelijk te corrigeren. Bij optische beeldstabilisatie of Optical Image Stabilization (OIS) beweegt de lens met je mee als de camera beweegt. Bij digitale of elektronische beeldstabilisatie wordt (Electronic Image Stabilization of EIS) de daadwerkelijke opname een fractie uitgesteld, totdat de camera weer stilstaat. Kenners zullen beamen dat het handige hulpmiddelen zijn, maar geen wondermiddelen. Beeldstabilisatie kan immers maar een beetje compenseren.

Hoe vergroot je de stabiliteit van je camera en verminder je bewegingsonscherpte? Houd om te beginnen je smartphone stevig vast met twee handen: probeer niet met één arm een foto te schieten. Strek je armen ook niet onnodig ver uit: de kans dat je je armen beweegt tijdens het fotograferen is hierdoor groter. Het is beter om je ellebogen stevig tegen je lichaam aan te drukken en je smartphone op ooghoogte houden. Op sommige smartphones is het mogelijk om met een fysieke knop scherp te stellen en foto's te schieten, zoals de Sony Xperia X Performance. Andere fabrikanten bieden soms de mogelijkheid om dit te veranderen bij de instellingen, mocht je dit fijner vinden dan op het scherm drukken.

Wat als dit alles nog niet het gewenste resultaat oplevert? Dan is je beste optie om een stevige ondergrond te zoeken, bijvoorbeeld een muurtje of bankje. Als je hier je handen op plaatst met je smartphone in je handen, schiet je gegarandeerd altijd scherpe foto's. Er bestaan ook statieven voor mobiele telefoons waardoor hij altijd stabiel staat.

7) Zoom in met je voeten, niet met je vingers

Je partner, vrienden, huisdier, een landschap: de kans is groot dat de onderwerpen die je op beeld wilt vastleggen zich vlak voor je neus begeven. Maar wat als ze nou verderop staan? Iedere smartphonecamera is voorzien een digitale zoom. Dus inzoomen maar. Toch?

Dat kun je maar beter niet doen. Door in te zoomen holt de kwaliteit van je foto's snel achteruit. Iedere kleine beweging die je maakt, wordt bovendien enorm uitvergroot. Grote kans dus dat dit korrelige en onscherpe foto's oplevert.

Wat digitale zoom in feite doet is een beeld uitvergroten: het 'knipt' als het ware een stukje uit een denkbeeldige foto en haalt dat dichterbij. Digitale zoom kun je dan ook niet vergelijken met optische zoom. Hiermee verander de positie van de lens en de brandpuntafstand, zonder dat invloed heeft op de resolutie de scherpte van het beeld.

Wat moet je doen dan als je een onderwerp dat ver weg staat wilt uitvergroten? De beste oplossing is door in beweging te komen en er naar toe te lopen. Hoe dichter het object bij je camera, des te minder je hoeft te zoomen. En hoe minder je hoeft te zoomen, des te hoger de kwaliteit van je foto's.

8) Wees spaarzaam met de flitser

Een flitser lijkt de ideale oplossing als er weinig licht voorhanden is, maar schijn bedriegt. De flitser op een smartphone is veelal een LED-lampje dat oplicht als je een plaatje schiet. Het is hard licht waarmee je jezelf en je omgeving vaak overbelicht. Je kunt dus beter de flitser uitschakelen. Dat geldt zowel voor de flitser aan de achter- als de voorkant.

Wat als je een selfie wil maken en het donker is buiten? Hiervoor hebben fabrikanten de Selfie Flash bedacht. Hiermee licht het scherm van je smartphone op zodra je een foto van jezelf schiet. Ook in deze situatie geldt dat het niet de ideale oplossing is, omdat foto's snel er al gauw overbelicht en onnatuurlijk uit zien.

Ons advies: probeer, indien mogelijk, zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het omgevingslicht, of een goede lichtbron te zoeken.

9) Voeg effecten toe aan je foto's

De mooiste foto's zijn niet altijd scherp en kleurrijk. Soms komt een foto beter tot zijn recht door er een leuk effect of een filter aan toe te voegen. Wat als je in een museum bent of je jezelf in oude klederdracht hebt gestoken? In zo'n geval kan het juist leuk zijn om zwart-witfoto's te maken ,of een sepia-filter toe te voegen. Komt het oudwets en authentiek over. De meeste smartphonecamera's beschikken standaard over een aantal filters. Zo niet, dan zijn er meer dan genoeg te vinden in de Google Play Store of App Store. Je eigen creativiteit is de grens.

Ook saaie, statische foto's kun je opleuken. Zo is het tegenwoordig mogelijk om Augmented Reality of AR-effecten aan plaatjes toe te voegen. Zo tover je een saaie tafel om in een prehistorisch landschap, of een sprookjesbos. Het toevoegen van een kadertje of gevatte tekst kan je foto's ook verlevendigen. Met de app Pixlr-o-matic voeg je je eigen randen en effecten toe aan je foto's. Je eigen teksten maken bij je foto's? Dat kan met Phonto. En zo zijn er nog veel en veel meer apps om effecten en filters toe te voegen: denk onder meer aan Prisma, Cartoon Photo en Scatch Camera.

10) Bewerk je foto's

Bij tip 2 (denk aan de camera-instellingen) gaven we diverse mogelijkheden om het uiteindelijke resultaat van je foto's te beïnvloeden met een aantal veelvoorkomende camera-instellingen. Wat als je niet helemaal happy bent met het eindresultaat, maar je de foto te leuk vindt om weg te gooien? Een fotobewerkingsprogramma kan dan mogelijk je dag goedmaken.

De bekendste programma's zijn wellicht Adobe Photoshop en Lightroom. Met een Adobe Creative Cloud account kun je tegen betaling je foto's bewerken op je PC. Ga je liever aan de slag op je smartphone? Dan heeft Adobe ook diverse gratis applicaties. Als je maar goed in je achterhoofd inprent dat de fotobewerkingsmogelijkheden met deze apps beperkt zijn. Voor meer geavanceerdere opties ben je aangewezen op de desktopversie.

Andere veelgebruikte fotobewerkingsapplicaties naast Photoshop en Lightroom zijn onder meer PicsArt, Camera360 Ultimate, VSCO en Snapseed.

11) Maak gebruik van accessoires

Bij tip 6 (zorg dat de camera stabiel staat) noemden we al één hulpmiddel dat je kunt gebruiken om betere foto's te maken: een statief. Maar er zijn meerdere accessoires in omloop die je kunnen helpen om de mooiste plaatjes te schieten. Eén daarvan is de selfiestick. Selfiesticks werken heel eenvoudig: je plaatst je smartphone op de stick, je verbindt hem met je smartphone (meestal via Bluetooth, soms door vooraf een app te installeren) en je drukt op de knop op de stick om selfies te schieten. Selfiesticks stammen uit de tijd dat front-facing camera's nog niet met groothoeklenzen waren uitgerust, maar ook vandaag de dag worden ze nog volop gebruikt om een grote groep mensen vast te leggen.

Een ander accessoirestuk om mooiere foto's mee te schieten is een opzetobjectief. Feitelijk plaats je een grote en krachtige lens op je smartphone om mee te fotograferen. Er bestaan allerlei soorten, afhankelijk van wat voor soort foto's je wilt maken. Zo zijn er onder meer macrolenzen om scherp te stellen bij objecten die zeer dicht bij de lens staan en groothoeklenzen of teleobjectieven om onderwerpen die veraf staan dichtbij te halen. Zeiss, Exolens en Sony hebben diverse objectieven in hun assortiment. Kijk van tevoren goed of een opzetlens universeel is, of dat hij enkel bij één specifiek model past.

Tot slot

Tot besluit nog een laatste advies. Niet zozeer om mooiere foto's te schieten, maar wel om ervoor te zorgen dat je al je gedenkwaardige momenten niet zomaar kwijtraakt. Het is altijd verstandig om een back-up van je foto's te maken. Bij de meeste clouddiensten is het mogelijk om je foto's automatisch te synchroniseren met je account zodra je WiFi-verbinding hebt. Hoef je je ook geen zorgen te maken over het verbruik van je mobiele data.

Enkele bekende clouddiensten zijn onder meer Google Foto's, Microsoft Onedrive, Dropbox en STACK. Bij Google Foto's zit je niet gebonden aan een X-aantal GB's die je mag uploaden: van Google mag je hier onbeperkt veel foto's opslaan. Absolute aanrader als het om gratis online opslagruimte gaat, is zonder enige twijfel STACK. Bij deze clouddienst krijg je maar liefst 1TB (1.000 GB) aan vrije schijfruimte voor al je foto's. Bovendien kun je STACK ook gebruiken om een back-up te maken voor andere bestandstypen zoals tekstbestanden, video's en muziek. Je moet je hiervoor wel eerst aanmelden bij webhoster TransIP.

Veel plezier met fotograferen!