De vijf beste kleine smartphones

Veel consumenten, waaronder enkele redactieleden van GSMinfo.nl, vinden het fijn wanneer een smartphone met één hand te bedienen is. Met een schermformaat van 5,5 inch of meer wordt dat echter een stuk lastiger. Helaas komen er steeds minder toestellen uit die voorzien zijn van een compact scherm. Gelukkig zijn er een paar uitzonderingen te vinden in het grote oerwoud van de smartphonemarkt.

We hebben enkel gekeken naar toestellen die op dit moment nog in de winkels te verkrijgen zijn. Dan kom je er al snel achter dat vrijwel geen één smartphones uit 2018 écht compact te noemen is. 5,5 inch was 3 jaar geleden nog heel groot, maar staat anno 2019 wel in ons compact-lijstje. Dit heeft onder andere te maken met de langere beeldverhouding die gehanteerd wordt en de slinkende randen van mobiele telefoons. Hieronder bespreken we in willekeurige volgorde de meest interessante kleine smartphones van dit moment.

Sony Xperia XZ2 Compact

De Sony Xperia XZ2 Compact is een bijzonder mooi toestel die vooral opvalt door zijn kleine 5 inch-scherm gecombineerd met krachtige hardware. De Xperia XZ2 Compact is qua interne specificaties vrijwel volledig vergelijkbaar met zijn grotere broer, de Sony Xperia XZ2. Met de XZ2-lijn nam Sony afscheid van haar Omnibalance-design, de ontwerpstijl die tot in den treure is toegepast op (te) veel Sony-smartphones. Hoewel er nog steeds redelijke randjes present zijn, is het geheel wel een stuk moderner dan zijn voorgangers.

Het is overigens niet alleen de processor en het werkgeheugen van de Xperia die indruk weten te maken. De camera bijvoorbeeld, een 19-megapixel-exemplaar met flitser, is prima voor de meeste gebruikers. Hij kan net niet concurreren met de echte top, maar daar is het prijskaartje ook niet naar. De filmprestaties zijn wel uitstekend. Met name de optische beeldstabilisatie levert fantastiche content op in Full HD met 60 frames per seconde. Het opslaggeheugen bedraagt 64GB, en is ook nog eens uitbreidbaar met microSD. Een ander interessant voordeel is de water- en stofdichte behuizing, iets dat niet alle toestellen uit dit lijstje hebben.

5 inch scherm met een resolutie van 2160 bij 1080 pixels en 18:9-beeldverhouding

Qualcomm Snapdragon 845 octa--core processor, bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen

19-megapixelcamera met Super Slow-Motion video (960 fps) en 3D-scanner achterop, 5 megapixel selfiecamera aan de voorzijde

4 GB RAM en 64GB opslaggeheugen, uitbreidbaar met microSD-geheugenkaart

Draait op Android 9.0 Pie

Helaas is niet alles hosanna bij de Xperia XZ2 Compact. Naast dat de camera dus niet super is, vinden we het jammer dat Sony de behoefte voelde om geen ruimte te maken voor een koptelefooningang. Je moet dus een dongel gebruiken wanneer je een bedrade headset aangesloten wil hebben op deze compacte krachtpatser.

Sony Xperia XZ2 Compact review - 'Kleine smartphones zijn niet meer van deze tijd' hoor je wel eens. Het klopt ook wel dat er steeds meer 'grote' smartphones worden gemaakt, maar in het Nederlands zeggen we niet voor niets mobieltje. Sony snapt dat niet iedereen zin heeft in een gigantische telefoon die maar net in de broekzak past, daarom houden zij vast aan de Compact-toestellen. De Xperia XZ2 Compact is de nieuwste iteratie van het toestel, eens kijken of het wat is.

Google Pixel 3a

Een toestel uit de Google Pixel-lijn is wellicht niet wat je heel snel in dit lijstje verwacht. Zo hadden de reguliere Pixels de afgelopen jaren enorm grote randen gecombineerd met een 'normaal' schermoppervlak, en de XL-versies horen natuurlijk al helemaal niet thuis in deze lijst. De Google Pixel 3a pakt het puntje van de randen goed aan, waardoor we de reguliere variant wel zonder enige vorm van gêne hier noteren. Met zijn prachtige 5,6 inch AMOLED-scherm is hij voor de meeste consumenten 'gewoon' met één hand te bedienen.

De Google Pixel 3a is voorzien van alles waar de moderne smartphone over dient te beschikken, zonder dat je daarvoor meteen de hoofdprijs hoeft te betalen. Kun je met dit gemis leven en heb je honderden euro's over voor een mobiele telefoon? Dan krijg je daar met de Pixel 3a een vlotte, schone ervaring van Android voor terug. Tevens verzeker je jezelf van minstens 3 jaar beveiligingsupdates en 2 grote ecosysteemupdates. In combinatie met de Snapdragon 670-chipset, 4GB RAM en 64GB aan intern opslaggeheugen heb je de aankomende jaren aan snelheid geen gebrek.

5,5 inch groot AMOLED-display met een QHD+-resolutie van 2960 bij 1440 pixels

Qualcomm Snapdragon 845 octa-core processor, geklokt op 2,8 GHz

4GB RAM aangevuld met 64GB of 128GB niet-uitbreidbaar geheugen

12-megapixelcamera met dual-tone LED-flitser achterop, twee 8-megapixelselfiecamera’s aan de voorzijde

Accucapaciteit van 2915 mAh

Draait op Android 9.0 Pie met Pixel-interface

Ondanks dat er 'slechts' één camera gemonteerd is aan de achterzijde, beschik je wel over de beste camera van heel de smartphonemarkt. Op het moment van de lancering is er geen enkele smartphone te vinden met een betere camera. De reguliere 8-megapixelfrontcamera zorgt eveneens voor prima plaatjes, en de secundaire lens is een 8-megapixelgroothoeklens die groepsselfies mogelijk maakt. Helaas is er geen IP-certificering die enige vorm van waterbestendigheid garandeert.

Motorola Moto E6 Play

Zoals we bij de vorige toestellen al aanhaalden, is het aanbod van topsmartphones in een klein formaat niet echt uitgebreid. In het lagere segment is het kleine schermformaat iets vaker terug te vinden. Niet in de laatste plaats natuurlijk omdat een klein scherm doorgaans goedkoper is dan een groot scherm. Een mooi voorbeeld van een toestel uit het lagere segment met een klein scherm is de Motorola Moto E6 Play. Voor zijn geld is het een prima smartphone.

De Motorola Moto E6 Play is voorzien van Android 9 Pie, dat uitermate geschikt is voor telefoons met low-end specificaties. De software presteert dus zo maximaal mogelijk en levert zo min mogelijk in wanneer het aankomt op gebruiksgemak en features. Tegelijkertijd krijg je wel de maximale compatibiliteit met allerlei apps. Die kan je gewoon downloaden via Google Play.

5,5 inch LCD-display met een resolutie van 720 bij 1440 pixels

MediaTek MT6739 (quad-core) met een kloksnelheid van 1,5 GHz

2GB werkgeheugen met 32GB intern geheugen (uitbreidbaar tot 128GB)

3000 mAh batterij, die eenvoudig vervangbaar is

Draait op Android 9 Pie

De Moto E6 Play is echter verre van een krachtpatser te noemen. De 32GB intern opslaggeheugen is niet enorm ruim, maar gelukkig wel uitbreidbaar. We raden de E6 Play vooral aan wanneer je op zoek bent naar een simpele smartphone waar je af en toe een WhatsAppje mee wil sturen of even je Facebook-status mee updatet. Wel handig is de inbegrepen vingerafdrukscanner, de strakke aankleding en de camera die, voor zijn prijs weliswaar, best prima is. Op moment van schrijven kost de E6 Play minder dan 100 euro.

Samsung Galaxy S10e

De Samsung Galaxy S10e is het kleinere broertje van de Samsung Galaxy S10 en S10 Plus. De S10e is het levende bewijs dat Samsung ook in staat is om kleine high-end telefoons te maken zonder drastisch te hoeven inleveren op kwaliteit. De kleine Zuid-Koreaanse krachtpatser volgt de nieuwste designtrend van 2019 door een kleine uitsnede te maken voor de frontcamera. Hierdoor is er bijzonder veel schermoppervlak mogelijk, waarmee we komen op een ander pluspunt van de S10e: het fantastische Super AMOLED-paneel.

Onder de motorkap is er weinig reden tot klagen. De Exynos 9820-chipset is aanwezig. Deze octa-core processor is geklokt op 2,7 GHz en vinden we ook terug in de duurdere S10-modellen. Er is standaard 6GB aan werkgeheugen inbegrepen en de 128GB aan interne opslagcapaciteit is meer dan schappelijk. Heb je hier toch niet genoeg aan? Dan is het goed om te weten dat je het geheugen kunt uitbreiden aan de hand van een microSD-kaartje.

5,8 inch voorkantvullend beeldscherm met QHD+-resolutie en frontcamera-uitsnede

Razendsnelle Exynos 9820-chipset met minimaal 6GB werkgeheugen

Twee camera's aan de achterzijde, een enkele frontcamera

Vingerafdrukscanner aan de zijkant

Draait uit de doos op Android 9.0 Pie met daaroverheen Samsung One UI

Over de minpunten van de Galaxy S10e kunnen we kort zijn. De meeste moeite hebben we met de Bixby-knop. Sinds de komst van de Galaxy S8 zijn alle S-telefoons uitgerust met een Bixby-knop, de persoonlijke assistent van Samsung die nog niet eens Nederlands begrijpt. De assistent werkt zelfs niet met populaire apps als Spotify. Via het instellingenscherm kun je de Bixby-knop wel zo instellen dat één of twee keer drukken een andere app opent of actie uitvoert. Als laatste is de accu het vermelden waard: deze is een tikkeltje teleurstellend. Verwacht niet meer dan één intensieve dag gebruik op één volle cyclus.

Samsung Galaxy S10e review - De Samsung Galaxy S-serie is een van 's werelds meest succesvolle toestellijnen. Dit jaar breidt de Zuid-Koreaanse fabrikant haar line-up uit van twee naar drie telefoons. Nieuw is de Samsung Galaxy S10e, een compacte variant met kleine concessies en een zachtaardiger prijskaartje.

Nokia 2.2

De Nokia 2.2 is een veelzijdig toestel, terwijl je er relatief weinig geld voor hoeft neer te tellen. Tegelijkertijd is de Nokia een compact toestel, dat is voorzien van een 5.71 inch beeldscherm. Dat de telefoon desalniettemin redelijk compact is heeft vooral te maken met de dunne randen rondom het scherm. Qua hardware heb je verder ook weinig te klagen want er is een quad-core aan boord die draait op 2GHz, tezamen met 2GB werkgeheugen en 16GB aan opslag.

Ben je fan van Android in al zijn pracht en praal? Dan is het handig om te weten dat de Nokia 2.2 uitgerust is met Android One. Dit houdt in dat de Nokia lang en regelmatig updates ontvangt. Minimaal 3 jaar lang beveiligingsupdates en 2 grote ecosysteemupdates om specifiek te zijn. Op het moment van schrijven draait de smartphone nog op Android Pie, maar je mag binnenkort Android Q verwachten.

5,71 inch scherm met een HD+-resolutie van 720 bij 1440 pixels

MediaTek Helio A22 quad-core op 2GHz

13-megapixelcamera op de achterkant, 5-megapixelselfiecamera

16GB opslaggeheugen, 2GB werkgeheugen

Accu met een capaciteit van 3000 mAh

Draait op kale versie van Android 9 Pie

Er zijn nog enkele andere minpuntjes aan te merken op de Nokia 2.2, maar hier valt in de praktijk mee te leven. Met 16GB heb je niet bepaald veel ruimte om mee te werken. Heb je een beetje een omvangrijke fotocollectie of wil je veel spotify-lijsten offline opslaan? Dan is het misschien verstandig om een microSD-kaartje aan te schaffen om het opslaggeheugen wat op te rekken. . De 13-megapixelcamera is vooral een mooi weer-camera. Is er minder licht aanwezig, dan zijn de kiekjes een stuk minder mooi te noemen.