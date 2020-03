VPN gebruiken: anoniem internet op je smartphone

Als je veel tijd doorbrengt op het internet is ontkom je bijna niet aan de term 'VPN'. In dit artikel leidt GSMinfo.nl je langs wat een VPN doet, wat je er aan hebt en wanneer je er een nodig hebt. Bijvoorbeeld wanneer je de Amerikaanse Netflix wil kijken.

Iedereen die veel op het internet surft heeft vast wel eens van de term VPN gehoord. Het wordt vaak aangehaald als oplossing als het gaat om privacy van je internetverkeer of wanneer iemand klaagt over het beperkte aanbod van Netflix. In dit artikel leggen we je uit wat een VPN nou precies is, waar het doorgaans voor gebruikt wordt en met welke apps je het best een VPN kunt gebruiken.

Wat is een VPN?

De afkorting VPN staat voor Virtual Private Network. De naam zegt het al: het is een virtueel privénetwerk tussen twee of meerdere apparaten zonder dat deze fysiek met elkaar verbonden zijn. Tussen deze apparaten zit in plaats van een directe kabel of WiFi-verbinding het internet, waardoor het een 'virtueel' netwerk wordt. In feite voeg je een extra schakel toe tussen jouw apparaat en het internet in de vorm van een computer die voor jou de verbinding met het internet vormt.

De praktijk is wat ingewikkelder dan puur en alleen een netwerk tussen een apparaat en een netwerk via het internet. Er zijn diverse technieken en protocollen om een VPN op te zetten die ieder verschillen in gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. Zo zijn er technieken die gericht zijn op sterke versleuteling, terwijl andere protocollen weer eenvoudiger zijn opgezet voor snelheid.

Waarvoor gebruik ik een VPN?

Een VPN kan voor meerdere dingen worden gebruikt en is dan ook een breed inzetbare technologie. Niet alleen voor bedrijven en professionals heeft het zin om deze techniek in te zetten, ook consumenten kunnen er vordeel uit halen.

Voor bedrijven zijn VPN's nuttig als een werknemer van buitenaf toegang nodig heeft tot het interne netwerk van een bedrijf. Zo kan iemand die op zakenreis is zijn eigen computer aan het bedrijfsnetwerk koppelen via een VPN en zo gedeelde netwerkbronnen opvragen of via de beveiligde bedrijfsomgeving het internet gebruiken. Andersom kan een netwerkbeheerder van een bedrijf zo toegang krijgen tot de computer van een werknemer, bijvoorbeeld om een storing op te lossen.

Veel consumenten gebruiken VPN's om geografische beperkingen te omzeilen op diensten zoals Netflix. Door ingewikkelde kwesties omtrent auteursrecht hebben veel streamingdiensten een breder aanbod in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dus door middel van een Amerikaanse VPN kan een internetgebruiker in het buitenland eenvoudig toegang krijgen tot het Amerikaanse aanbod. Aanbieders van streaming-diensten weten dat dit gebeurt en weren zelfs in sommige gevallen VPN-gebruikers van hun dienst. Voorlopig kun je echter nog steeds de Amerikaanse Netflix gebruiken vanuit Nederland met een VPN, om maar wat te noemen.

VPN's dienen ook een belangrijke rol in gebieden waar censuur plaatsvindt. Omdat een VPN-verbinding meestal versleuteld is kan een provider niet 'meeluisteren' met wat de gebruiker aan het doen is. Vooral in landen waar het internet streng gereguleerd wordt door een overheid zijn VPN's erg populair omdat zij een eventueel internet-filter omzeilen door gebruik te maken van een server in een ander land, waar het filter niet actief is.

Steeds vaker is het beschermen van je gegevens een reden om een VPN te gaan gebruiken. Niet alleen van Netflix dus, maar ook van hackers. Wanneer je veel op weg bent en verbinding wil maken met gratis openbare Wi-Fi-netwerken, dan loop je het risico dat er iemand meekijkt. Zonder VPN is het voor hackers niet al te moeilijk om bij je gegevens te komen. Dat wil niet zeggen dat het iedere keer gebeurt wanneer je verbinding maakt, maar de kans is aanwezig. Met een VPN leg je een stevige beschermende laag over je data heen.

Wat zijn de beste VPN-apps?

Als je verbinding wil maken met een VPN raden wij je hoe dan ook af een gratis optie te gebruiken. Bij gratis VPN's is het vaak niet duidelijk wat het bedrijf doet met de data die door zijn VPN heen gaat, waardoor het niet aan te raden is je internetverbinding door zo'n dienst heen te laten lopen. Je verstuurt immers veel persoonlijke gegevens via deze verbinding.

Met Private Internet Access heb je toegang tot VPN-servers in meer dan 20 landen op vrijwel alle platformen, zoals iOS, Android, Mac OSX en Windows. Voor een kleine 40 euro per jaar kun je met vijf apparaten tegelijk gebruik maken van de dienst en heb je de keuze uit diverse types VPN-verbinding zodat je altijd de juiste keuze kunt maken. Met de Android- en iOS-apps is verbinding maken een eitje - zorg wel dat je je gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand hebt.

Private Internet Access

Communicatie Met Private Internet Access kun je altijd en overal veilig gebruik maken van het internet zoals het hoort: snel, beveiligd en ongecensureerd. Met servers in 20 landen is wereldwijde toegang gegarandeerd. Play Store App Store

Cloak is vooral nuttig als je veel gebruik maakt van Apple-apparaten en is dan ook alleen maar beschikbaar op deze platformen. Met de app kun je eenvoudig verbinding maken met de beveiligde VPN-dienst van Cloak zodat je altijd en overal veilig en versleuteld gebruik kunt maken van het internet, zelfs op een openbaar WiFi-netwerk. Helaas biedt Cloak (nog) geen ondersteuning voor andere platformen zoals Android.

Cloak

Communicatie Met Cloak ben je altijd en overal verzekerd van een beveiligde VPN-verbinding. De app stelt je in staat om simpel en snel te kiezen voor een veilige verbinding en laat je zelfs je internetlocatie wijzigen. App Store

Met TunnelBear heb je toegang tot beveiligde VPN-servers in verschillende landen, maar dan in een gebruiksvriendelijk jasje. Daarnaast houdt TunnelBear ook allerlei cookies en trackers tegen die je surfgedrag in de gaten houden. Je kunt met TunnelBear ook je locatie wijzigen en op diverse platforms tegelijk online zijn. TunnelBear-apps zijn simpel in het gebruik en hebben eigenlijk niets meer nodig dan een aan en een uit-knop.