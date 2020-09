Tips: Weggegooid bericht op WhatsApp terug vinden

Chat je dagelijks via WhatsApp? Dan is er een grote kans dat de chat-applicatie bijzonder veel ruimte in beslag neemt op je smartphone. Het is dan ook niet zo gek om chats te verwijderen. Gooi je echter per ongeluk een bericht in de prullenmand? GSMinfo.nl helpt je jouw weggegooide berichten op WhatsApp terug te vinden.

WhatsApp is in relatief korte tijd uitgegroeid tot dé meest populaire chat-applicatie van Nederland. Alle Telegrams, Signals en Blackberry Messengers ten spijt; de app met het herkenbare groenwitte icoontje is onder leiding van Facebook alleen maar verder gegroeid. Dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Een voordeel is dat waarschijnlijk vrijwel iedereen van je vrienden gebruikmaken van WhatsApp. Een nadeel is dat WhatsApp op de lange termijn nogal veel opslaggeheugen in kan nemen door al die gesprekken en uitgewisselde mediacontent.

Gelukkig kun je dit (potentiële) probleem snel en makkelijk oplossen. Alle chats zijn namelijk te verwijderen. Hecht je niet zoveel waarde aan oude berichten? Dan kun je ervoor kiezen om alles weg te gooien. Heb je achteraf spijt van je actie, of heb je per ongeluk iets weggegooid wat niet in de digitale prullenbak had moeten belanden? Dan bestaat er nog een kans dat de berichten deels terug te vinden zijn.

WhatsApp berichten op iOS terughalen

Bij het besturingssysteem van Apple hoor je eigenlijk zelf al zo verstandig te zijn om regelmatig een back-up te maken van je gespreksgeschiedenis. Je kunt Whatsapp automatisch een reservekopie van je chatgeschiedenis laten maken op iCloud of dit handmatig doen. Mocht je dus een gesprek terug willen halen dat je per ongeluk verwijderd hebt, dan bestaat er een kans dat het in je reservekopie op iCloud staat.

WhatsApp

Is dit van toepassing in jouw situatie? Verwijder dan Whatsapp van je telefoon, om het vervolgens opnieuw te installeren. Laat je iPhone vervolgens de reservekopie herstellen voor Whatsapp en je hebt, als het goed is, je gespreksgeschiedenis terug van de laatste backup. Let op: als je een reservekopie maakt op je mobiele netwerk, kan dit in de kosten lopen. Als je geen onbeperkt internetabonnement hebt, raden we je aan om enkel via Wi-Fi je chats te downloaden.

WhatsApp berichten op Android

Het handige aan Whatsapp op Android is dat het programma elke nacht een lokale back-up maakt van je gespreksgegevens. Deze lokale backup kun je via een usb-kabel stallen op een pc of laptop, om vervolgens deze backup bijvoorbeeld op een nieuwe telefoon te zetten. Makkelijker is om je Google Drive-account te koppelen met WhatsApp en de app zo in te stellen dat er elke dag of week een backup wordt gemaakt van je chats. Simpelweg Whatsapp deïnstalleren en weer herinstalleren vanuit de Playstore zorgt ervoor dat je de meest recent opgeslagen gespreksgeschiedenis kunt herstellen.

Mocht je de optie om te herstellen niet krijgen, dan kan het zijn dat je gespreksgeschiedenis om de een of andere reden corrupt is. Ook kan het zijn dat je back-up te oud is of dat je nu een ander telefoonnummer gebruikt dan toen je de back-up maakte. Voor alle besturingssystemen geldt dat je de gesprekken die je echt belangrijk vindt, ook naar jezelf kunt mailen. Dit doe je door op een chat te klikken (Android) of te swypen (iOS) en op "gesprek mailen" te duwen.

