Tips: WhatsApp gesprekken overzetten op een nieuwe telefoon

WhatsApp gespreksgeschiedenis overzetten is op elk populair besturingssysteem mogelijk, zodat jouw nieuwe smartphone kan beschikken over oude chats. Wij vertellen je per besturingssysteem hoe jij je oude chatgeschiedenis over kunt zetten op je nieuwe telefoon. Voor elk besturingssysteem zijn er mogelijkheden en ook tussen besturingssystemen is het mogelijk om je chatgeschiedenis over te zetten. Wij hebben de meest gebruikte en veilige manieren op een rijtje gezet.

WhatsApp gesprekken overzetten iPhone/iOS

Om de WhatsApp gespreksgeschiedenis van je iPhone die vervangen wordt over te zetten naar een nieuwe iPhone, ga je naar de "instellingen". Kies vervolgens voor "chatinstellingen" en druk vervolgens op "reservekopie". Je telefoon maakt dan een reservekopie: je chatgeschiedenis wordt nu geüpload naar iCloud. Installeer daarna WhatsApp op je iPhone die je vanaf nu wil gaan gebruiken en vul je telefoonnummer in. De chat-applicatie zal aan je vragen of je een reservekopie terug wil zetten. Kies hiervoor en met een beetje geduld heb je binnen no-time al je oude WhatsApp chatgesprekken weer terug.

WhatsApp gesprekken overzetten Android

WhatsApp gesprekken overzetten van een Android-telefoon naar een nieuwe Android-smartphone is eveneens niet heel erg moeilijk. Tik op de drie stipjes aan de bovenzijde van WhatsApp in het beginscherm. Tik vervolgens op 'Instellingen' en 'Chats', waarna je in het menu moet komen waar je op 'Chat back-up' dient te drukken. Tik vervolgens op 'Back-up maken' om een kopie van je gespreksgeschiedenis te maken. De chats vind je terug in een bestandje op de locatie sdcard/WhatsApp/ als je de oude Android-telefoon aangesloten hebt op een PC of laptop.



Geen PC of laptop in de buurt? Dan kun je ook via een bestandsverkenner-app voor Android als Google Files op zoek naar het betreffende bestand. Gebruikte je een microSD-kaartje in je oude telefoon? Dan staat hier standaard hier een back-up van je WhatsApp-gesprekken. Steek het oude microSD-kaartje in de nieuwe Android-smartphone. De chat-applicatie vraagt vervolgens of jij je oude chats en media wil herstellen. Stem in en de data wordt voor je overgezet. Kleine kanttekening: als je je chatgeschiedenis op een SD-kaart hebt gezet, moet die SD-kaart wel compatibel zijn met je nieuwe Android smartphone.

Files by Google

Productiviteit Files by Google is een app voor bestandsbeheer waarmee je ruimte vrijmaakt, makkelijk je bestanden controleert, een cloud back-up kunt maken van je bestanden en ze offline kunt delen. Play Store

Lukt het niet met een van de bovenstaande opties, of gebruik je simpelweg liever de cloud? Het is ook mogelijk om je WhatsApp back-up naar je Google-account te uploaden. Op deze manier heb je geen andere applicaties nodig en hoef je ook niet in mapjes te gaan zoeken naar je gesprekken. Om dit te doen tik je in het WhatsApp-beginscherm wederom op de drie stipjes aan de bovenzijde. Tik op 'Instellingen' en hierna op 'Chats' en 'Chat back-up'. Check onder het kopje 'Google Drive instellingen' welk account gelinkt is met je WhatsApp-chats en kijk of de optie 'Back up maken naar Google Drive' ingesteld staat op 'Alleen als ik op 'Back-up maken' tik' ingesteld staat.

Druk vervolgens op de groene knop 'Back-up maken' en je weet zeker dat je nieuwe Android-smartphone over de meest recente chats beschikt. Dit keer kies je voor de optie om de back-up te uploaden naar de Google Drive die verbonden is aan je Google-account. Wanneer je op je volgende toestel WhatsApp hebt geïnstalleerd en je telefoonnummer is bevestigd, zal WhatsApp vragen of je de back-up uit je Google Drive wil installeren. Als je hierbij op 'ja' drukt, heb je na een paar minuutjes al je berichten en afbeeldingen op je nieuwe Android toestel staan.

iOS WhatsApp chats naar Android

Doe je je iPhone weg en stap je over op een Android telefoon? Dan wordt het wat lastiger om je WhatsApp gespreksgeschiedenis over te zetten. Maar het is wel mogelijk, omdat WhatsApp alle contacten en chats in één bestand bewaart op je iPhone. Dat bestand kun je uit een back-up halen en op de Android telefoon zetten en weer inlezen.

Allereerst maak je een reservekopie van je iPhone in iTunes of op je PC of Mac. Ga vervolgens naar www.iphonebackupextractor.com en klik op "Download Free Edition Now". Selecteer het systeem waarop je computer draait en start het programma. Nu kun je de gegevens van je iPhone back-up die op je computer of iTunes staat, uitlezen. In het tabblad "expert mode" selecteer je het bestand "ChatStorage.sqlite. Klik op "extract" en bewaar het bestand in een map op je computer.

Nu komt je Android telefoon in beeld. Installeer WhatsApp op je nieuwe telefoon, open de app en ga naar "instellingen". Kies "back-up maken van gesprekken" en sluit vervolgens de app af. Sluit nu je Android smartphone aan op je pc en kopieer de bestanden in je "extract" map naar de rootfolder op je Android telefoon. Installeer Wazzap Migrator op je telefoon. Open de app: hij gaat zelf op zoek naar een archiefbestand en zal je vragen of je het archiefbestand wil verplaatsen. Kies "OK". Sluit nu de Migrator af en verwijder WhatsApp van je telefoon. Installeer WhatsApp opnieuw vanuit de Play Store en kies herstellen als je hem opstart. Je zult zien dat je hele gespreksgeschiedenis van je iPhone naar je Android-smartphone is overgezet.

Als je je foto's ook wil meenemen vanuit je gespreksgeschiedenis moet je niet vergeten om het bestand net.whatsapp.WhatsApp\Library\Media te selecteren met iPhone Backup Extractor. Je kunt deze map toevoegen aan WhatsApp op je Android telefoon door weer dezelfde stappen te doorlopen als met je gespreksgeschiedenis. Helaas is de app niet gratis, deze kost namelijk ongeveer €6,-. Het voordeel is wel dat je dan al je gegevens meeneemt naar je nieuwe toestel.

Wazzap Migrator

Productiviteit Verplaats je Whatsapp chatgeschiedenis van je iPhone naar je Android telefoon. Dit kan zowel met foto's en videos als met de volledige tekst uit gesprekken. Play Store

Android naar iOS

Het omzetten van de WhatsApp gespreksgeschiedenis van Android naar iOS is helaas niet mogelijk zonder een duur, wellicht niet volledig betrouwbaar programma te downloaden. WhatsApp geeft zelfs aan dat het helemaal niet mogelijk is. Als het jou gelukt is om dit probleem op te lossen, dan horen we het graag. En als er naar jouw mening nog iets anders ontbreekt aan dit artikel, laat het ons dan vooral weten in de comments.