Gesprekken in Whatsapp archiveren: zo werkt het

In een tijd waarin we meer communiceren met elkaar via WhatsApp dan in het echt, brengt dat de nodige nadelen met zich mee. We laten het sociale aspect even voor wat het is en focussen ons volledig op de gevolgen van overmatig chatten voor jouw smartphone. Je toestel raakt waarschijnlijk na jaren van WhatsAppen flink vol met gesprekken, waardoor het nogal een onoverzichtelijke brei van woorden, memes en (niet) grappige filmpjes uit de WhatsApp-buurtgroep.

WhatsApp gesprekken archiveren

Gelukkig is er voor al die onbelangrijke chatgeschiedenis een oplossing: de verwijder-knop. We begrijpen echter maar al te goed dat je niet meteen hele chats digitaal wil vernietigen, aangezien die ene belofte of hilarische ruzie van je oud-klasgenoot of buurman daarin verstopt zit. Speciaal voor die chatgesprekken is er de WhatsApp archiveermodus. Voor zowel Android als iOS-gebruikers is het mogelijk om chats uit je beginscherm te halen en deze onder te stoppen in een gezamenlijke folder.

WhatsApp gesprekken archiveren iOS

Na dit mooie verhaaltje volgt natuurlijk de hamvraag: hoe krijg ik dit voor elkaar? Bij WhatsApp gesprekken archiveren op iOS en Android heb je twee opties: je kunt alle chats archiveren of selecteren welke je specifiek gearchiveerd wil hebben. Als je alle chats tegelijk wil archiveren, ga je naar "Instellingen" en kies je "Archiveer alle chats" (zoals te zien valt op de afbeelding). Whatsapp archiveert al je openstaande gesprekken en groepen voor je. Om elk gesprek afzonderlijk te archiveren, swipe je bij iOS op het gesprek naar links. Druk op "Meer" en vervolgens op "Archiveren". Als je naar het beginscherm gaat en naar beneden scrollt op je iPhone, staan daar je "Gearchiveerde chats". Als je erop klikt, zie je al je gesprekken weer staan.

WhatsApp gesprekken archiveren Android

Ook op Android is het mogelijk om je ongewenste of simpelweg minder populaire gesprekken te archiveren. Je kunt via 'Instellingen > Chatgeschiedenis > Alle chats archiveren' de hele mikmak in het archief stoppen. Het is ook mogelijk om losse chatgesprekken naar het vagevuur te sturen. Houd de chats ingedrukt die jij wil archiveren en druk vervolgens op het postvakje met het pijltje naar beneden. Helemaal onderaan van al je chats op het beginscherm vind je een klikbare zin met daarin het aantal gearchiveerde gesprekken vermeld.

Nieuwe chats en gesprekken terughalen

Extra handig: wanneer iemand jou een bericht stuurt, komt het gesprek weer terug in je lijst met andere gesprekken. Het wordt, als het ware, teruggehaald uit het archief waarna je weer verder kunt praten. Je kunt het natuurlijk ook zelf terughalen. Ga hiervoor naar het lijstje met gearchiveerde chats en houd het gesprek dat je wil terughalen ingedrukt. Vervolgens zie je een postvak met een pijltje naar boven. Tik hierop en de WhatsApp chat in kwestie staat weer op je beginscherm. Op iOS swipe je de chat van links naar rechts die je uit het vagevuur wil halen. Vervolgens op onarchiveren drukken om de actie te voltooien. Benieuwd naar meer handige WhatsApp tips? Check dan de WhatsApp-tag onderaan dit artikel.