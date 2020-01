WhatsApp-etiquette; de do's en don'ts van WhatsApp

WhatsApp. We gebruiken het vrijwel allemaal. Het sociale netwerk heeft sms vrijwel geheel vervangen, maar de manier waarop we communiceren via WhatsApp ligt veel dichter bij het ouderwetse MSN'en dan bij sms. Ook de introductie van WhatsApp-groepen heeft een nieuwe sociale dynamiek gecreëerd waar sommige mensen maar moeilijk hun draai in kunnen vinden. Daarom zet GSMinfo.nl voor jou de do's en don'ts op een rij, in de WhatsApp-etiquette. Op die manier weet je precies wat je voortaan wel én vooral niet moet doen als je aan het WhatsAppen bent. Een aantal gedragsregels.

1. Wees geduldig

Voordat WhatsApp zijn intrede deed, verstuurde je berichten met je (smart)phone hoofdzakelijk via sms. Daarbij kon je niet zien of de ander het bericht had ontvangen, je moest gewoon hopen op het beste. Bij WhatsApp is dat veranderd, want nu kun je niet alleen zien wanneer iemand online is geweest, je kan ook zien of het bericht is aangekomen en zelfs of jouw gesprek is geopend. Dat schept verwachtingen bij de versturende partij, en verplichtingen bij de ontvangende partij. Althans, zo ervaart men het. Wat ons betreft nergens voor nodig.

Ook al kan je zien dat de ander het bericht heeft gezien danwel ontvangen, om een antwoord zeuren is uit den boze. Geef de ander de tijd om te reageren en ga niet meteen van het ergste uit als je niet direct een bericht terug krijgt. Heb je wel behoefte aan onmiddellijk contact? Bel dan. Ga hoe dan ook niet lopen rellen als je twee vinkjes ziet en geen antwoord hebt.

2. Hou het een groepsgesprek

WhatsApp-groepen zijn al lang geen nieuw fenomeen meer. Sms beschikte niet over zo'n groepsconstructie, en toch ku je zien dat nog niet iedereen daar aan gewend is. Een van de meest voorkomende irritaties is een groep waar je een uur niet naar hebt gekeken die vervolgens vol staat met meer dan 100 nieuwe berichten. Dat is veelal het resultaat van 1 op 1 communicatie die in de groep 'gemakshalve' wordt gevoerd. We geven het toe: het is voor jou inderdaad makkelijker om in de groep door te kletsen terwijl de relevantie voor de rest eigenlijk ver te zoeken is.

Gevolg van deze strategie is echter wel dat zodra er 'groepwaardige' berichten in de groep worden gegooid deze soms door mensen gemist worden die de groep op stil hebben gezet of geen zin hebben om door de berichtenbrij te scrollen. Ook wek je natuurlijk de irritatie van de andere groepsleden op, die kunnen besluiten jou eruit te gooien of een nieuwe groep zonder jouw medeweten te beginnen.

3. Gebruik enter, niet send

Omdat WhatsApp je niet per bericht een bedrag in rekening brengt, zoals sms dat deed, lijken veel mensen de enter-knop of zelfs de spatie te zijn vergeten. In plaats daarvan drukken ze bij elke zin of bij elk woord op send. Het gevolg is een enorme berichtendiarree. We gebruiken met opzet de vergelijking met diarree, want er komen steeds stukjes die los van elkaar onherkenbaar zijn, maar zodra je ze allemaal hebt kan je zien wat er is gegeten/geschreven. Of niet.

Probeer je bericht dus niet in allemaal afzonderlijke kleine berichtjes op te delen, maar probeer zoveel mogelijk in 1 bericht kwijt te kunnen. Een ander voordeel van WhatsApp is dat je niet meer vastzit aan een maximaal aantal woorden. En soms zegt een foto meer dan duizend woorden.

4. Geen Smiley-bombardementen

Lang, lang geleden, ten tijden van MSN, was het nog leuk, maar nu kan het echt niet meer. Dat WhatsApp een ruime collectie aan rare smileys en icoontjes heeft, is geen excuus om ze ook allemaal te gebruiken. Zeker, incidenteel is het gebruik van een klein geel poppetje om sarcasme of een poging tot humor te identificeren geen probleem, maar ook hier geldt: overdaad schaadt. Je kan jezelf ook de vraag stellen of het halfuur zoeken naar precies de juiste smiley wel de moeite waard is. Zonder smiley komt de boodschap vaak genoeg ook wel over.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor je status. Veel mensen veranderen die niet, maar als je het toch doet, maak er dan geen gele gezichtjes-armada van. Tenzij je 11 jaar oud bent, dan natuurlijk wel. Tegenwoordig kun je ook met GIF'jes uit de voeten, een term waarvan de uitspraak nog wel eens tot discussie kan leiden. Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde als met emoji; super leuk, maar met mate.

Conclusie

WhatsApp is een briljante nieuwerwetse manier om contact te leggen met je vrienden en familie. Maar een zegen kan ook een vloek blijken zodra je ouders over de kleur van hun nieuwe hoekbank gaan discussiëren in de 'Heit&Mem4Life'-groep. Of wanneer je in een 'Cadeau voor Harry'-groep wordt gegooid met allerlei onbekende mensen die foto's van koala's gaan delen. Het kan zomaar dat je de hele tijd door je trillende telefoon wordt afgeleid, omdat iemand de gewoonte heeft zijn bericht in twintig afzonderlijke delen op te splitsen. Het kan zijn dat je RSI ontwikkelt omdat je zoveel moet scrollen.

Bovenstaande regels zijn natuurlijk niet bindend. Je moet ze zien als advies, om je eigen leven wat gemakkelijker te maken. En natuurlijk het leven van anderen, als jij zelf een ware WhatsApp-terrorist bent. Voel je vooral vrij om de link naar dit artikel te sturen naar de grootste overtreder van de bovenstaande regels, ter lering ende vermaeck.

Heb je zelf nog bepaalde dingen binnen WhatsApp waar je je aan ergert? Of ben je het met sommige bovenstaande punten oneens? Voel je vooral vrij een reactie te plaatsen. Zolang je maar niet teveel smilies gebruikt.