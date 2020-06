Wat is dual-sim?

De dual-sim technologie is vandaag de dag bij veel smartphonefabrikanten eerder wel dan niet inbegrepen. Toch is voor sommigen de meerwaarde nog niet helemaal duidelijk. Wat houdt deze ondersteuning voor twee sim-kaarten in en waarom is dat handig? Wat zijn goede dual-sim toestellen? GSMinfo.nl zet het voor je op een rijtje.

Dual-sim bij mobiele telefoons is al een tijdje vrij populair. De technologie is de afgelopen jaren wijdverspreid door heel Europa, waaronder Nederland. Steeds meer mensen krijgen twee telefoonnummers, en dus ook twee sim-kaarten. Ook mensen die vaak op reis zijn, ontdekken de gemakken van dual-sim toestellen. Dat komt mede door de hoge tarieven die providers rekenen voor het gebruik van de mobiele telefoon buiten Europa. Met een dual-sim toestel ben je in staat om gewoon een lokale sim-kaart te nemen én daarnaast bereikbaar te blijven op je eigen nummer. Maar hoe werkt die technologie met twee sim-kaarten nou eigenlijk? Er zijn twee varianten, die je goed uit elkaar moet houden.

Dual-sim active

Dual-sim is op zijn best als je toestel dual-sim active ondersteunt. Dat betekent dat je toestel is uitgerust met twee antennes, voor elke simkaart een. Het gevolg is dat je altijd op beide simkaarten tegelijk bereikbaar bent. Ook kan je soms bij het internetten de snelheid van de twee simkaarten combineren voor een nog snellere dataverbinding. Dual-sim active is de handigste vorm van dual-sim, maar niet veel toestellen zijn ermee uitgerust. Het uitrusten van een telefoon met twee antennes is lastig. Daarnaast is het voor de fabrikant niet aantrekkelijk, omdat dual-sim standby voordeliger te maken is. Op

Dual-sim standby

Dit zijn dual-sim telefoons die maar 1 antenne hebben. De zogeheten dual-sim standby techniek maakt met twee sim-kaarten verbinding via dezelfde antenne. Je bent dus bereikbaar op beide sim-kaarten. Omdat je echter gebruikmaakt van 1 antenne, kan het zijn dat oproepen via de ene sim-kaart niet doorkomen op het moment dat je met de andere kaart aan het bellen, internetten of SMS'en bent. Vrijwel alle dual-sim telefoons die in Nederland beschikbaar zijn, worden uitgerust met dual-sim standby.

Waarom moet ik dual-sim nemen?

Het ligt eigenlijk nogal voor de hand, maar we zeggen het toch maar: dual-sim is vooral handig als je twee sim-kaarten hebt. Als je twee nummers hebt, 1 voor je werk en 1 privé, zit je al snel vast aan twee telefoons. Met een beetje pech zit je dan ook opgescheept met twee opladers, twee handsfree-kits en in het ergste geval twee compleet verschillende softwaresystemen. Eén dual-sim telefoon biedt in dit soort situaties uitkomst. De twee simkaarten gaan in dezelfde telefoon, en je zit niet meer dubbel in de accessoires.

De software op dual-sim telefoons die we bij GSMinfo in handen hebben gehad, steken prima in elkaar. Je kan kiezen met welke sim-kaart je naar bepaalde contacten belt en sms't. Zo voorkom je dat jij die ene collega belt met je privé-nummer, of dat jij je geliefde een gepassioneerde SMS stuurt vanaf een vreemd nummer. Ook als je een deel van je tijd doorbrengt in het buitenland, kan een dual-sim toestel uitkomst bieden. Bellen naar het buitenland is vaak een stuk goedkoper dan bellen vanuit het buitenland, mits je je buiten Europa begeeft. Binnen Europa kun je namelijk sinds juni 2017 'gewoon' gebruikmaken van je eigen bundel en zijn de roamingkosten afgeschaft. Buiten Europa wordt het dus wel een stuk duurder. Koop een simkaart in het land waar je bent, en zet hem doodeenvoudig naast je eigen sim-kaart. Je blijft gewoon bereikbaar op je eigen nummer in noodgevallen, maar je kan ook relatief goedkoop bellen in het land waar je op dat moment bent.

Alles wat je moet weten over de e-sim - Misschien heb je de term e-sim al eens voorbij horen komen. Het is de opvolger van de traditionele, fysieke simkaart die we nu kennen. Hoe werkt de e-sim? Wat zijn de voordelen ervan? En wanneer kunnen we deze techniek in ons land verwachten? Al deze onderwerpen komen aan bod in dit artikel.

Dual-sim telefoon kopen?

Wil je weten welke dual-sim telefoons er momenteel te koop zijn in Nederland? Bekijk dan onze selectie van de beste dual-sim toestellen die nu te koop zijn in Nederland. We maken dan een selectie van de beste high-end dual-sim en de meest voordelige dual-sim telefoons. In de tussentijd kun je natuurlijk altijd nog kijken naar onze vaste dual-sim keuzehulp. Ben je een fervent iPhone-fan en wil je graag een model met dual-sim-ondersteuning? Hoewel de iPhone in theorie ruimte heeft voor twee verschillende telefoonnummers, is het tweede simkaartslot een e-sim. Dit is een relatief nieuwe standaard die nog niet wordt ondersteund door providers op het moment van schrijven.