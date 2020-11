Maak kans op een set OnePlus Freebuds Z met jouw kabelnest!

Ben jij het type smartphone-gebruiker dat een kleine dood stierf toen steeds meer smartphones geleverd werden zonder 3,5mm-aansluiting? Dan zul je inmiddels op het punt zijn belandt dat je extra dongletjes in je zakken meeneemt om ervoor te zorgen dat je oude koptelefoon toch nog kunt aansluiten op je telefoon, of je telefoon op een oldskool geluidsinstallatie.

Bij GSMinfo.nl zijn we maar al te bekend met een boel draden die je eigenlijk niet meer nodig zou hebben als je een klein stapje in de toekomst zou zetten. OnePlus is een fabrikant die inmiddels al zeker twee jaar geen hoofdtelefoonaansluiting meer in diens high-end smartphones meer stopt. Toch heeft OnePlus een alternatief voor diegene die geen zin hebben om met een zak vol dongles over straat te gaan.

OnePlus heeft al een tijdje bluetooth-oortjes te koop. Eerder waren de Bullets nog via een kabeltje met elkaar verbonden maar sinds dit jaar heeft OnePlus ook volledig draadloze oortjes in de aanbieding. Van OnePlus mogen we een setje van de nieuwste oortjes weggeven; de OnePlus Freebuds Z. Het setje geven we maar al te graag weg, maar niet zomaar. Om kans te maken op het setje hoef je niet zoveel te doen.

Hoe maak ik kans?

Om kans te maken op de set Freebuds Z vragen we alleen dat je ons een foto stuurt van het grootste kabelnest in je huis. Laat ons zien waarom jij echt draadloos muziek moet gaan luisteren en dan doe je al mee met deze verloting. Als je toch bezig bent met je telefoon, volg dan ook even OnePlus op Instagram om meer mee te krijgen over nieuwe campagnes en producten van OnePlus. Stuur je vers gemaakte foto naar info@GSMinfo.nl en laat ook even weten met welk toestel je de foto hebt gemaakt!

Deze actie loopt tot en met 15 november 2020.