Hands-on: OnePlus 8T

OnePlus brengt doorgaans ieder halfjaar nieuwe toestellen op de markt. Waar het eerder dit jaar nog om twee toestellen ging; de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, komt er dit keer maar één toestel uit. Tussendoor heeft het bedrijf nog wel de OnePlus Nord gelanceerd op een lager prijspunt. Het is dit keer dus gebleven bij een enkele smartphone. Daar heeft het bedrijf voor gekozen omdat er volgens eigen zeggen op dit moment niet genoeg innovatie beschikbaar is om een groot genoeg verschil te maken met de OnePlus 8 Pro van eerder in dit jaar.

We zijn aan de slag gegaan met de OnePlus 8T, de natuurlijke opvolger van de OnePlus 8, en we zijn gaan kijken hoe het toestel zich gedraagt. De OnePlus 8T heeft veel overeenkomsten met de OnePlus 8 en leent ook het één en ander van de OnePlus 8 Pro. Daarmee komt het toestel, in ieder geval qua specificaties, precies tussen deze twee smartphone in te zitten. We bekijken het toestel in de hands-on kort en snel, met later nog een diepgaande review.

Design

Wat het ontwerp van de OnePlus 8T betreft is er niet veel nieuws. Althans, aan de voorkant is er veel hetzelfde gebleven als bij de OnePlus 8 het geval was. Toch is er meer veranderd dan meteen opvalt. Zo heeft de OnePlus 8T een vlak scherm in plaats van een scherm met gebogen randen. Hier heeft OnePlus voor gekozen omdat de OnePlus-community niet noodzakelijk meerwaarde zag in het gebogen scherm. Daarnaast werkt het ook kostenbesparend.

Aan de achterkant zitten de grootste veranderingen. Zo zit de camera niet meer in het midden van het toestel, maar komen we deze tregen in de linkerbovenhoek. In plaats van een streep camera's is het dit keer ook een heus camera-eiland geworden. Wat gelukkig onveranderd is, is de meldingen-slider aan de rechterkant. Daarmee schakel en gemakkelijk en snel tussen de stil-, tril- of geluidsstand.

Zoef

Met Android 11 uit de doos voelt het toestel heel vlot. OnePlus richt haar toestellen steevast in met een eigen aanpassing van het Android-besturingssysteem. OxygenOS 11 is op de OnePlus 8T aan de beurt. Dat is op het moment van schrijven de nieuwste versie van het besturingssysteem en de 8T is het eerste toestel waar deze versie op draait. Toch is het niet alleen te danken aan het besturingssysteem dat het toestel zo vlot aanvoelt. In het hart draait een Snapdragon 865 met ingebouwd 5G-modem om apps snel op te starten en vlot te laten werken. Deze processor is niet bepaald nieuw meer, maar nog steeds razendsnel.

Ook het scherm werkt mee aan de soepel ervaring. De OnePlus 8T heeft een 120Hz oledcherm met een sample rate van 240Hz. Dat klinkt intens, maar verklaart zichzelf niet echt. Een 120Hz-scherm ververst zich 120 keer per seconde, daardoor krijg je sneller te zien wat er op beeld verandert. Bij het spelen van games is dat al een groot voordeel maar ook bij simpelweg het navigeren door het toestel voelt het heel soepel. De 240Hz sample rate wil zeggen dat het scherm 240 keer per seconde op aanraking reageert. Zo ligt de beweging op het scherm dichter bij de beweging van je vinger.

Interessant toestel

De OnePlus 8T heeft, zoals je misschien wel merkt, veel te bieden. Of het de investering in het toestel waard is kunnen we op dit moment nog niet zeggen, daarvoor moeten we toch echt langer bezig zijn met het toestel. Nog eventjes geduld en dan kun je van ons een volledige review verwachten waarin we dieper ingaan op de details van de OnePlus 8T, en ook op de vraag of het een aan te raden smartphone is.