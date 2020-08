Apple iPhone 12, wat we tot nu toe weten

Ieder jaar is het de presentatie waar velen naar uitkijken. Apple staat op het punt om de doeken van de iPhone 12-serie af te halen. Volgens ons is het dus de hoogste tijd om op een rijtje te zetten wat we van deze toestellen verwachten.

Nog even wachten en dan is het zover, dan is de iPhone 12 officieel bekend en komt er weer een feestelijk einde aan de parade van wilde geruchten. In dit artikel zetten we het één en ander op een rijtje om in beeld te brengen wat we tot nu toe al weten over de iPhone 12. Er is nog veel onbekend over het toestel maar als je er nu al over nadenkt om een iPhone 12 te kopen dan kun je hier je informatie opdoen om die keuze kracht bij te zetten.

Voor de duidelijkheid, alles wat in dit artikel staat is technisach gezien een gerucht. We kunnen iets wel heel zeker weten, maar we weten het pas definitief wanneer de volgende reeks iPhones daadwerkelijk gepresenteerd is. Het eerste gerucht is bijvoorbeeld de naam van het toestel. Het lijkt er heel sterk op dat de volgende iPhones de iPhone 12-serie zal worden, maar dat weten we natuurlijk pas zeker wanneer we de woorden op het grote scherm zien verschijnen. De belangrijkste geruchten komen hieronder aan bod.

Geen oplader of oortjes

Gek genoeg lijkt het erop dat de iPhone 12 moederziel alleen in het doosje zal zitten. Dan bedoelen we natuurlijk niet dat er bij eerdere toestellen een kaboutertje bij zat, maar dan bedoelen we dat er in het doosje van de iPhone 12 niet veel meer zit dan de iPhone 12 zelf. Uiteraard zal er een snelstart gids bij zitten en een pinnetje om de simsleuf te openen, maar dat was het dan wel.

We zijn er met zijn allen aan gewend geraakt dat ieder stukje elektronica met een oplader geleverd wordt. Inmiddels heeft bijna iedereen wel een lade vol met kabels, adapters en andere aansluitingen die niet gebruikt worden. Zonde, lijkt Apple te vinden. Het is namelijk zeer aannemelijk dat de iPhone 12 zonder oplader komt om niet voor nog meer e-waste te zorgen. De meeste mensen die een iPhone 12 aan zullen schaffen hebben toch al een oplader. Mocht dat niet zo zijn dan is een snellader bij Apple zo in de winkelmand gestopt.

Datzelfde geldt voor de ooit zo felbegeerde EarPods van Apple. Hoewel de oortjes keer op keer kapot gingen werd door veel gebruikers toch meteen een nieuw setje EarPods gekocht. Soms zelfs twee, om een set achter de hand te hebben voordat de nieuwe het ook begeven. Inmiddels zijn de AirPods van Apple het nieuwe audiofiele statussymbool van de fabrikant. De Airpods gaan niet zo vaak stuk, hebben geen vervelende draden en leveren goed geluid. Veel iPhone-gebruikers hebben al Airpods, of andere bluetooth-oplossingen om naar muziek te luisteren. Apple heeft immers een tijdje terug de hoofdtelefoonaansluiting weggehaald.

Camera

De camera's van de Apple iPhone-toestellen zijn eigenlijk steevast van hoogstaand niveau. Dat lijkt bij de iPhone 12-serie niet anders te gaan worden. Net als bij de iPhone 11-serie lijkt het erop dat niet ieder toestel dezelfde camera-setup krijgt. De iPhone 12 zal het vermoedelijk gaan doen met twee cameralenzen; een groothoeklens en een ultragroothoeklens, terwijl de iPhone 12 en 12 Pro er ook nog een telelens bij zouden krijgen. Van geen van deze modellen is duidelijk om hoeveel megapixels het zou gaan per lens. Apple houdt al jaren stevig vast aan een 12-megapixelcamera dus lijkt het aannemelijk dat dat ook dit jaar weer het geval zou zijn.

De twee duurdere iPhone 12-modellen zouden nog iets extra's kunnen krijgen. Het rommelt van de geruchten over een zogeheten LiDAR-sensor in het toestel. Dat klinkt een beetje als RADAR en daar heeft het ook wel wat van weg. Door middel van licht wordt er een meting gemaakt van de afstand tot een object of mens om zo een nauwkerig scherpte-diepte effect weer te geven. Het is nog niet zeker maar het zou voor zeer mooie protretfoto's moeten zorgen.

De grote kracht van de iPhone-fotografie zit vooral in de software. Hoe het toestel het gevangen licht verwerkt bepaalt uiteindelijk hoe mooi een foto daadwerkelijk wordt. Apple heeft dat als grootmeester onder de knie. Om met 240 beelden per seconde te filmen in 4K en slowmotion, heeft het toestel echter wel ook wat indrukwekkende hardware nodig om de software zijn ding te laten doen. Laat dat nou net het volgende ondewerp zijn.

A14 Bionic

De processor in iedere nieuwe iPhone is steeds de snelste mobiele chip die er op dat moment verkrijgbaar is. Op sommige punten komen de chips van Apple zelfs in de buurt van desktop-processoren. Dat lijkt voor de volgende generatie iPhones geen uitzondering te gaan worden. De A14 Bionic-chip zal sneller worden dan ooit en zal zoals gezegd genoeg ruimte bieden voor de beeldverwekingssoftware die nodig is voor mooie plaatjes en beelden.

Naast de fotografie is de A14 natuurlijk ook de drijvende kracht achter de rest van de handelingen die de iPhone 12-serie uit zal gaan voeren. De hogere snelheid van de chip zal voor gebruikers misschien niet direct merkbaar zijn, maar naar verluidt zal de chipset ook een stuk zuiniger worden. Als we een kijkje nemen naar de accucapaciteit en levensduur van de voorgaande iPhones dan lijkt deze nieuwe chip voor een nog langere periode zonder opladen te leiden.

Beeldscherm

We kijken het meest naar het scherm van onze smartphones, des te meer reden om even naar de geruchten rondom het display te kijken. Doordat Apple zowel de software als hardware maakt van diens smartphones, hebben de toestellen al een enorm soepele gebruikservaring. Toch gaat Apple naar alle waarschijnlijkheid mee in de hausse van het moment. De geruchten doken al op voor de iPhone 11 maar het lijkt er nu toch echt op dat we iPhones gaan zien met een 120Hz verversingssnelheid in het scherm.

De standaard smartphoneschermen, waaronder die van Apple, hebben doorgaans een verversingssnelheid van 60Hz. Dat wil zeggen dat het scherm zich 60 keer per seconde ververst. Televisies hebben dezelfde verversingssnelheid, al komt daar binnenkort ook verandering in. Een groeiend aantal Android-toestellen zijn uitgerust met een 120Hz beeldscherm en dat zorgt voor een veel soepelere gebruikservaring. Op een iPhone moet dit zachter worden dan smeltende boter.

Tot slot

Het is nog een beetje in nevelen gehuld wanneer de iPhone 12-serie gepresenteerd zal worden. Wat Apple wel heeft laten weten, is dat de presentatie uitgesteld zal worden. Dat geeft echter nog geen beeld van een releasedatum. Er gaan ook geruchten rond dat de presentatie in tweeën zou worden gesplitst. Tot nog toe houdt Apple de lippen strak op elkaar maar we verwachten wel binnenkort een datum te horen.

Het gerucht over een gescheiden presentatie krijgt vooral wat meer vlees doordat de hogere verversingssnelheid en LiDAR later aan het ontwerp zouden zijn toegevoegd. Eerder werd ook bekend dat de toestellen dit maal niet direct beschikbaar zouden zijn direct na de presentatie. Dat zou te maken hebben met de leveringsproblemen die worden veroorzaakt door de coronacrisis. Nog een paar weken en dan kunnen we alles bevestigen en ontkrachten over de Apple iPhone 12-serie.

Dit is een samenwerking.