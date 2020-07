Welke verschillen zie je tussen internetproviders in Nederland?

Wanneer je een woning huurt of koopt, mag een snelle internetverbinding niet ontbreken. Er zijn in Nederland meerdere internetproviders actief, die je deze verbinding aanbieden. Vaak niet als een los product, maar als onderdeel van een alles in 1 pakket. Naast de internetverbinding zit hier ook een televisieabonnement en bijvoorbeeld mobiele telefonie in. De vaste lijn wordt steeds minder gebruikt. Je zou ook voor een pakket met enkel internet en telefonie kunnen kiezen. Mogelijk kijk je nauwelijks nog live naar televisieprogramma’s en vind je het fijner om ze op je eigen moment terug te kijken. Een televisieabonnement is in zo’n geval niet langer noodzakelijk. In dit artikel lees je meer over de verschillen in dienstverlening van internetproviders.

Uiteenlopende pakketten bij internetproviders

Reeds werden een aantal voorbeelden gegeven van pakketten die je bij internetproviders aan kunt vragen. Het alles in 1 pakket en het pakket met internet en telefonie zijn hiervan de bekendste en meest afgenomen voorbeelden. Je zou echter ook voor een combinatie van vast internet met televisie kunnen kiezen. Dit is interessant op het moment dat je een sim only abonnement afsluit bij een kleinere provider in Nederland. Vaak bieden deze providers geen alles in 1 pakket aan. Het combineren van je sim only pakket met een vaste internetverbinding is hierdoor niet mogelijk. Een laatste optie is een pakket met alleen een internetverbinding. Dit pakket wordt afgenomen door consumenten die hun telefoonabonnement bij een partij hebben zonder alles in 1 pakketten en geen televisie kijken.

Kijk naar de snelheid van de internetverbinding

Bij het vergelijken van de pakketten bij internetproviders dien je te letten op de snelheid van het internet. Vaak zijn consumenten geneigd direct voor de snelste internetverbinding te kiezen. Dit is niet per definitie de meest verstandige keuze, daar deze maximumsnelheid lang niet altijd gehaald wordt. Dit hangt onder meer samen met de router die je in huis gebruikt en het verschil tussen een bekabelde en draadloze verbinding. Het gros van de huishoudens gebruikt een WiFi-verbinding in huis, in plaats van een vaste internetkabel. Mede door het feit dat steeds meer mensen op hun laptop of tablet werken, in plaats van op een vaste computer.

Tip: kijk eens naar de maximumsnelheid die je laptop of desktop momenteel haalt. Er zijn verschillende tools op internet die je hier hulp bij bieden.

Kosten van het vaste internet in huis

Een derde factor om rekening mee te houden zijn de kosten voor vast internet. Bij de ene provider is dit aanmerkelijk goedkoper, dan bij een ander. Daar waar het verschil in snelheid niet heel groot hoeft te zijn. Maak gebruik van een online vergelijkingstool, om de abonnementen bij verschillende providers met elkaar te kunnen vergelijken. Vaak kun je een abonnement direct vanuit een dergelijke tool afsluiten.

