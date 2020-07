OnePlus Nord: hands-on

OnePlus heeft een nieuwe toestel om in de markt te zetten. Dit keer gaat het echter niet om een zogeheten flagship-killer, maar duikt het merk nog lager met de prijs. Wat dat betekent voor de specificaties lees je hier. We zijn al even aan de slag gegaan met de OnePlus Nord en in deze hands-on geven we je onze eerste indrukken.

De OnePlus Nord is net pas gelanceerd maar wij mochten alvast aan de slag met het toestel. Daardoor kunnen we hier een kort overzicht geven van onze eerste bevindingen. Over een tijdje zul je bij ons ook een volledige review kunnen lezen waar we het toestel stevig onder handen zullen nemen, maar tot die tijd kun je hier alvast wat eerste indrukken krijgen. We zullen het ook kort hebben over de OnePlus Buds, die naast het toestel gepresenteerd werden.

De OnePlus Nord heeft een iets andere prijskaart dan de mainline-toestellen. Daarmee bedoelen we de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Hoewel de lancering van de OnePlus Nord tussen de lanceringen van de OnePlus 8-serie en de OnePlus 8T-serie zit, zit de prijs op ongeveer de helft van de OnePlus 8 -toestellen. We laten hieronder even een kort lijstje met specificaties zien van de OnePlus Nord om een beeld te geven van wat er in de behuizing zit.

Belangrijkste specificaties van de OnePlus Nord

Snapdragon 765G-processor van Qualcomm

48-megapixelhoofdcamera met nog 2 andere fotocamera's en een dieptesensor

Dubbele selfiecamera met 32- en 8-megapixelsensoren

4115 mAh accucapaciteit

90Hz 6,44 inch AMOLED-scherm

Uitstraling

De OnePlus Nord die ons is toegestuurd heeft de kleur 'Marble Blue'. Dat is een beetje een speelse kleur voor een smartphone en we zouden het in het Nederlands hemelblauw willen noemen. Wat meteen opvalt aan het toestel is de camera-streep op de achterkant. Daar zitten de 4 lenzen in. Naast die camera's zit de flitser. In tegenstelling tot andere recente OnePlus-toestellen zitten deze camera's niet midden op de achterkant maar linksbovenin.

Zodra we het scherm aanzetten valt er nog iets op. Dit is namelijk het eerste toestel van OnePlus waar twee selfiecamera's inzitten. Deze zitten in dezelfde linkerbovenhoek als bij de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. De inmiddels traditionele profielenslider aan de rechterkant van het toestel is ook gewoon aanwezig, daarmee kun je makkelijk schekelen tussen het stil, tril en geluidsprofiel, afhankelijk van je situatie. Vlak daaronder vinden we de vergrendeltoets en aan de linkerkant van het toestel de volumeknoppen.

De randen om het scherm heen zijn niet al te dik en doordat de selfiecamera's zich in het scherm bevinden ronden de pixels alle hoeken mooi af. In eerste instantie lijkt het op een vrij forse uitsparing voor de selfiecamera, maar gek genoeg went dat best snel. Wat we overigens nog meer in het scherm aantreffen is de vingerafdrukscanner. Deze zit bij de OnePlus Nord een stuk lager dan bij eerdere OnePlus-toestellen en we zijn er nog niet helemaal uit of dat nou prettiger werkt of juist niet. Dat zullen we in de uitgebreide review nog bespreken.

Het toestel ligt prettig in de hand en zonder al teveel te testen krijgen we al sterke OnePlus-vibes. Zowel door het ontwerp van het toestel als door de uitstraling van de software. De OxygenOS die op het toestel draait krijgt overigens twee maal een grote upgrade van het besturingssysteem en de beveiliging van de OnePlus Nord wordt 3 jaar lang ondersteund. Het is dus niet zo dat je gekort wordt op andere vlakken. Hou GSMinfo.nl goed in de gaten voor de volledige review binnenkort.

OnePlus Buds

OnePlus lanceerde samen met de OnePlus Nord ook de OnePlus Buds. Waar het merk eerst de Bullets in-ear headsets presenteerde komt er nu een set oortjes zonder kabeltje, behalve om het doodje op te laden dan. Samen met de charging-case zou je maar liefst 30 uur vooruit moeten kunnen voordat het doosje weer aan de lader moet. Het geluid is verrassend stevig en ook de besturing werkt keurig. De Buds komen in het zwart, wit en blauw, dat is hetzelfde blauw als de OnePlus Nord.