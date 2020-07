'iOS 14 toont: LinkedIn-app verzamelt kladblokdata van gebruikers'

iOS 14 biedt de gebruiker veel extra vrijheid. Dat geldt voor het hoofdscherm dat uitgerust kan worden met widgets en ook de apps die je niet gebruikt kunnen eenvoudig worden weggestopt zonder dat je hoeft te deïnstalleren. Maar iOS 14 brengt nog veel meer voordelen met zich mee. Zo is bijvoorbeeld ook de beveiliging bij iOS 14 nog weer strakker geregeld. Daarbij komen ook wat dingen aan het licht die nog niet opvielen in eerdere versies.

iOS 14 is alleen nog maar beschikbaar als ontwikkelaarsbeta, maar er zijn al grote verschillen opgemerkt. Zo is al eerder ontdekt dat bijvoorbeeld de razend populaire app TikTok de inhoud van je kladblok kan lezen, terwijl daar eigenlijk helemaal geen aanleiding toe zou moeten zijn. TikTok kan dus de tekst en afbeeldingen inzien die je kopieert op je iPhone. Bij de app van LinkedIn, het sociale netwerk voor de arbeidsmarkt, is nu hetzelfde ontdekt.

Snelle patch

LinkedIn geeft zelf aan dat het gaat om een bug en niet om een opzettelijke functie. LinkedIn geeft ook aan dat dit soort content nergens wordt opgeslagen of overgezet. Toch is het hopen dat LinkedIn snel naar dit nieuws handelt. Als je iCloud-account ook op andere devices staat ingesteld dan worden ook die klapborden gedeeld met de app. Er zijn nu al een vijftal apps gevonden die hiervan gebruik maken en de verwachting is dan ook dat dit in updates binnenkort verholpen zal worden.

