Een VPN op je mobiel: hoe ingewikkeld is dat?

Misschien ben je de instelling ‘VPN’ bij toeval wel eens tegengekomen, terwijl je bezig was met het instellen van de netwerkverbinding van je telefoon. Wat kun je daar eigenlijk mee? Is dat ingewikkeld om in te stellen? Is het eigenlijk ook te doen voor niet-nerds? Natuurlijk! Een korte handleiding om op je mobiele telefoon VPN in te stellen.

Wat kun je met de optie ‘VPN’ in de instellingen van je smartphone?

Wat kun je nu eigenlijk met die optie ‘VPN’? Eigenlijk is het heel simpel: je kunt hier de gegevens invullen van je VPN-aanbieder, zodat je veiliger kunt internetten. Alle data die door de telefoon wordt verzonden gaat dan eerst door een beveiligde tunnel heen. Daar wordt de data versleuteld.

Welke gegevens je moet selecteren, verschilt per aanbieder. Zo kan het per aanbieder verschillen of deze als verbindingstype gebruik maakt van IKEv2, IPsec of L2TP. Je kunt vaak ook een beschrijving ingeven, zoals: ‘VPN voor mobiel’. Je moet de server invullen, een externe ID of een lokale ID invullen en een identiteitscontrole doen. In de praktijk gaat het vaak om een gebruikersnaam en wachtwoord.

Je kunt bij deze instellingen ook VPN’s inschakelen en uitschakelen. Zo kun je dus van meerdere VPN’s gebruikmaken. Iedere aanbieder heeft zijn eigen gegevens die je moet invullen. Je kunt deze vaak terugvinden in de instellingen van je account bij de VPN-aanbieder.

Nog even over die protocollen/verbindingstypes

We noemden al even de verschillende manieren om te verbinden. We noemen dit ook wel eens protocollen. De minst beveiligde variant is L2TP. daarbij is de data die door de tunnel gaat niet versleuteld. Meestal wordt deze variant ingezet met het volgende protocol: IPsec. Zo wordt de data toch nog versleuteld.

Biedt een aanbieder ondersteuning voor Internet Protocol Security (IPsec)? Dan wordt ieder verzonden pakketje extra versleuteld. Dit gebeurt door encryptie en authenticatie op ieder pakket. Dat werkt al vanaf het verzenden van het netwerk. Het biedt net even wat meer veiligheid.

Internet Key Exchange versie 2 (IKEv2) biedt voordelen op mobiele apparaten. Het protocol heeft een functie ingebouwd die het snel opnieuw maken van een verbinding mogelijk maakt. Het is relatief snel, maar niet open source: niet iedereen kan er dus aan doorontwikkelen.

Niet te moeilijk, niet te beperkt: OpenVPN

Steeds meer VPN-aanbieders bieden tegenwoordig een ondersteuning voor OpenVPN aan. OpenVPN is een protocol. Met OpenVPN kun je veel meer zaken zelf instellen.

OpenVPN staat bekend als het meest veilige protocol, omdat er veel verschillende opties tot versleuteling zijn. Het protocol kan worden aangepast door iedere ontwikkelaar. Het is flexibel, veilig en snel.

Dit is het technische verhaal, in een notendop. De kans is groot dat je er niets mee doet, of er niet actief op let bij het uitkiezen van een VPN-aanbieder. Maar je weet nu dus wel wat het doet.

Makkelijkere opties: apps gebruiken

Kan het ook makkelijker dan al die hiervoor genoemde opties? Ja, natuurlijk kan dat makkelijker! De meeste VPN-aanbieders hebben namelijk hun eigen apps ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de verbinding op een haast magische wijze tot stand komt.

Je downloadt dan gewoon de app van je VPN-aanbieder. De app past dan de instellingen zelf al toe. Vaak schakel je de VPN in door in de app op een grote knop te drukken. Zo zet je je VPN aan of uit of stel je zelf je gewenste locatie in.

Dit artikel is een samenwerking.