Hands-on: Huawei P40 Pro

Het toestel is pas net onthuld via livestream maar bij GSMinfo.nl mochten we gelukkig al iets eerder met het toestel aan de slag. Met een corona-proof pakket werd het toestel veilig vanuit China opgestuurd. In dit artikel geven we kort onze eerste indrukken over het toestel. Later zal onze diepgaande review volgen.

Dit jaar gaat alles een beetje anders dan anders, toch gaat Huawei gewoon door met haar smartphone-lanceringen. Richard Yu verscheen zoals we van hem gewend zijn op het podium om onder toeziend oog van het internet de Huawei P40 Pro aan te kondigen. Hij heeft nog veel meer verteld en laten zien, maar in dit artikel gaat het even over de P40 Pro. We zijn er even mee aan de slag gegaan.

Design

Uiterlijk gezien doet de Huawei P40 Pro ons aan veel denken; een beetje Samsung Galaxy S10 Plus en een beetje Huawei Mate 30 Pro. Over het geheel ziet de P40 Pro er goed uit. De gigantische bult op de achterkant biedt plaats voor een indrukwekkende camera-setup. Aan de voorkant valt vooral het gat in het scherm op. Dan bedoelen we niet dat het toestel kapot op onze stoep is verschenen, maar dat er een dubbele selfiecamera in een uitsnede in het scherm zit. Deze is vrij breed en dat komt door de dieptesensor die tussen de twee lenzen in zit. Dat is misschien een kwestie van wennen, maar voorlopig begrijpen we deze keuze niet helemaal.

Het toestel is aan de zware kant en scherm is een beetje gebogen aan de linker- en rechterkant van het toestel. Zelfs de onderkant krult een beetje. Het is totaal anders dan wat we bij de Mate 30 Pro zagen. Onderop het toestel vinden we de vertrouwde usb-c-aansluiting met daarnaast de sim-sleuf, exact hetzelfde als bij de P30 Pro. Deze plaatsing bevalt ons wel, daardoor zijn de andere randen lekker soepel. Aan de bovenkant treffen we opnieuw de IR-blaster aan. We begrijpen nog steeds niet waarom Huawei deze blijft inbouwen, maar we zijn absoluut fan.

Hands-on: Huawei Mate 30 Pro - De Huawei Mate 30 Pro is een toestel in een spagaat: de hardware is helemaal op orde en lijkt uitstekend te werken. De schoen wringt alleen bij de software, en dat heeft alles te maken met Google. Een korte blik op Huawei's aankomende toptoestel.

Faster data

De P40 Pro is uitgerust met allerlei snufjes om data sneller te laten gaan. Dat gaat dan over het supersnelle Wi-Fi 6 en zeker ook over de 5G-antenne. Dat laatste heb je nog niet zo veel aan in Nederland, maar het is fijn om voorbereid op pad te gaan. Jammer is wel dat we dat dus ook niet echt kunnen proberen. Wel voelt het toestel mega snel aan en dat komt door de Kirin 990 5G-processor.

De schil die Huawei over het toestel heen heeft gegoten; EMUI 10.0, voelt niet traag aan, maar als we eerlijk zijn is dat bij geen enkel toptoestel het geval. Bij het gebrek aan Google Play Services heeft Huawei het toestel voorzien van HMS, ofwel Huawei Mobile Services. Volgens Huawei hebben ze daardoor flink kunnen sleutelen aan de prestaties van het besturingssysteem, maar dat moeten we in de uitgebreide review bekijken.

Camera kanon

We hebben het al even aangestipt, maar achter op de Huawei P40 Pro zit een heus camera-mesa, volgepropt met camera-tech. De stevige bult biedt plaats aan een periscopische zoomcamera zoals we deze bij de P30 Pro voor het eerst zagen. Daarnaast zitten er nog twee fotokanjers op met daarnaast ook dieptecamera's om goed scherp te stellen en objecten in 3D te herkennen. Wat we tot nu toe hebben kunnen testen ziet er goed uit. Zowel de foto's als de filmpjes.

De belichting van de camera's van Huawei, in samenwerking met Leica, leveren strak werk. Ook bij tegenlicht levert de P40 Pro mooie plaatjes op. Vanwege de toestand op dit moment in Nederland hebben we de P40 Pro in onze korte test nog niet in mega uitdagende situaties kunnen meten, maar daar zullen we vlot mee aan de slag gaan. Vooral op het gebied van software geeft Huawei aan dat er flinke stappen zijn gezet. Zo zullen er een aantal mooie functies voor je aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat je altijd het beeld weet te vangen dat je wil.

Voorlopige conclusie

Tot nu toe bevalt de P40 Pro ons wel. Doordat het toestel vrij zwaar is en de selfiecamera niet bepaald oogstrelend is zijn we nog wat terughoudend in ons enthousiasme maar de eerste signalen zijn goed. Ook zullen we er even aan moeten wennen hoe het leven is zonder Google. We zullen het toestel eens stevig aan de tand gaan voelen en binnenkort met ons definitieve oordeel komen.