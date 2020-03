Coronavirus en de gevolgen voor de smartphone-industrie

Als je dit bericht leest, dan zit je waarschijnlijk thuis. Of je nou thuis aan het werk bent of thuis niet aan het werk bent, je zult dit waarschijnlijk op je smartphone lezen. Is het misschien een idee om de volgende berichten op een ander toestel te lezen?

Het nieuws gaat eigenlijk nergens anders meer over, het coronavirus houdt Nederland en de rest van de wereld in zijn greep. Hoewel het vooral nog gaat over de gevolgen van het virus voor de menselijke gezondheid en de Nederlandse economie, is de schaal van de gevolgen natuurlijk vele malen groter. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de smartphone-industrie op wereldwijde schaal? Mensen werken vanaf gisteren massaal vanuit huis, of mogen niet aan het werk. Dan zal het gebruik van de smartphone toenemen.

Beperkte beweging

Smartphones worden wereldwijd steeds meer gebruikt met de toename van noodverordeningen en thuisquarantaines. Misschien ben jij er zelf wel achter gekomen dat je smartphone het niet meer zo goed doet als je dacht, nu je deze veel vaker voor je snoet hebt dan normaal. Dan is het misschien een goed idee om snel op zoek te gaan naar een nieuwe smartphone, nu deze nog op voorraad zijn. Daarmee willen we aangeven dat er op dit moment nog smartphones in de schappen van de webshops liggen, maar dat deze voorraden misschien wat langzamer worden aangevuld dan normaal.

Coronavirus zorgt voor uitbreiding bundels België - Ten tijden van noodverordeningen zitten mensen langer en vaker thuis. Wanneer er ook vanuit huis gewerkt moet worden is het fijn als je internetverbinding dat ook toelaat. In België zijn de providers al aan de slag gegaan om het voor de mensen die thuis zitten wat makkelijker te maken.

Smartphonefabrikanten over de hele wereldhebben de productie voor een deel teruggeschroefd om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en hopelijk tegen te gaan. Toch zit er nog een reden achter de verminderde productie. Net zoals de smartphonefabrieken die met minder personeel draaien, geldt datzelfde voor de fabrikanten die smartphone-onderdelen leveren, en ook de bedrijven die hen weer van grondstoffen voorzien. Een gebrek aan grondstoffen maakt het nogal lastig om iets nieuws te maken.

Meerdere stappen

Dan hebben we het nog niet eens gehad over het vervoer. Hoewel het er op lijkt dat het virus zich slechts heel beperkt kan verspreiden via levenloze voorwerpen, moeten die voorwerpen wel van fabriek naar fabriak worden gebracht. Dat blijft toch nog mensenwerk. Hoewel het virus in China zijn hoogtepunt voorbij lijkt te zijn, zal het nog wel even duren voordat alles weer op volle toeren werkt. Gezien nagenoeg de volledige wereldwijde productie van smartphones in China plaatsvindt kan dat voor veel electronica betekenen dat de schappen een tijdje leeg blijven.

Er zal voor veel nieuw aan te kondigen toestellen en reeds aangekondigde modellen flinke vertraging aan zitten te komen. Het kan dus zomaar zijn dat er binnenkort niet meer bij een smartphone staat dat deze morgen in huis is, maar dat je je aan kunt melden voor een melding wanneer het toestel weer op voorraad is. Mocht je dus al op zoek zijn naar een nieuwe smartphone, en je hebt er één op het oog, hak dan gauw die knoop door voordat je niet meer te horen kunt krijgen hoelang je moet wachten op je nieuwe toestel.