ADV: Samsung Galaxy S20 Ultra, dit zijn de highlights

Sinds 13 maart is de S20-reeks beschikbaar in Nederland. Een trio van alleskunners met als kroon de Samsung Galaxy S20 Ultra. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen naar de mooiste puntjes van de krachtigste krachtpatser van de Android-wereld. In dit artikel doen we precies dat.

De Samsung Galaxy S20-reeks is half februari aangekondigd in San Francisco. In die tijd is er wereldwijd veel gebeurd. Ondertussen zijn de toestellen ook daadwerkelijk verkrijgbaar bij de providers. Het leek ons daarom de hoogste tijd om eens te kijken wat voor moois je allemaal kunt uitspoken met de toestellen. We houden het in dit artikel even bij de alleskunner, de Samsung Galaxy S20 Ultra, dan hebben we ook lekker veel te bespreken.

1. Faster Data

Wat verbindingen en netwerkmogelijkheden betreft zit je met de Galaxy S20 Ultra geramd. De S20 Ultra is uitgerust met niets dan mogelijkheden, zo kun je gebruik maken van Bluetooth 5.0 en ook van Wifi 6, of Wi-Fi ax. Daarmee is bestandsoverdracht ook op je smartphone in luttele seconden gedaan. Dan helpt het wel als je in huis een razendsnelle glasvezelverbinding hebt. Als dat niet het geval is, doe dan de glasvezelcheck om erachter te komen of glasvezel al beschikbaar is in jouw woonplaats. Zoals gebruikelijk is het toestel sowieso geschikt om met 4G-netwerken te verbinden, maar als klap op de vuurpijl kan de S20 Ultra ook met 5G-netwerken verbinding maken. Daarmee kun je ongelooflijk snelle mobiele internetsnelheden halen.

2. Cameraknaller

Wanneer je je camera thuis wil laten als je op vakantie gaat dan hoef je niet verder te zoeken dan de Samsung Galaxy S20 Ultra. De S20 Ultra heeft 3 camera's op de achterkant die daadwerkelijk foto's maken en nog twee lenzen die helpen bij het scherpstellen. Om te beginnen zit er een 12-megapixelcamera op de achterkant om ultragroothoekfoto's te maken. Dan is er nog een 48-megapixelcamera camera om foto's te maken met maximaal 100X zoom. Daarmee breng je alles dichtbij, super handig op vakantie. Tot slot is er nog een 108-megapixelcamera die wordt gebruikt als een standaardcamera en als groothoek.

Met al dat megapixelgeweld kun je er wel vanuit gaan dat de Samsung Galaxy S20 Ultra mooie foto's maakt. Het is dan ook geen verrassing dat dat inderdaad zo is. Naast dat je spectaculaire foto's kunt schieten met de S20 Ultra kun je ook fenomenaal filmen met het toestel. De S20 Ultra kan niet alleen filme in 4K met 60 beelden per seconde, maar zelfs in 8K met 30 beelden per seconde. Je kunt daarmee beelden schieten die pas op een paar tv's in de wereld in de volle resolutie te zien zijn. Met de Galaxy S20 Ultra ben je dus klaar voor de toekomst van televisie.

3. Dynamisch Display

Naast het opnemen van mooie beelden kun je ook mooie beelden bekijken op de Samsung Galaxy S20 Ultra. De beeldschermen van Samsung zijn altijd al van erg hoge kwaliteit maar bij de S20 Ultra is het bedrijf nog een stapje verder gegaan. Het Super AMOLED-paneel in de S20 Ultra is niet alleen voorzien van een hoge resolutie die voor een scherp beeld zorgt maar het beeld heeft ook diepe contrasten. Dat zorgt voor rijke kleuren.

Bovenop die mooie kleuren en scherpe plaatjes heeft het beeldscherm van de S20 Ultra een extra hoge verversingssnelheid. Dat wil zeggen dat het scherm vaker de informatie update die je op het scherm te zien krijgt. Het gemiddelde scherm ververst zich met 60 keer per seconde terwijl het Super AMOLED-beeldscherm van de Samsung Galaxy S20 Ultra dat doet met 120 keer per seconde. Daardoor kun je zeer soepel gamen en door je tijdlijn scrollen.

4. Gigagroot

Dit punt zal niet iedereen als een pluspunt ervaren, maar over het algemeen is het fijn om een grote smartphone in de handen te hebben. Het voordeel is dan niet direct het format van het toestel, maar de diagonaal van het scherm. Je kunt veel informatie kwijt op het grote scherm van de Samsung Galaxy S20 Ultra. Ook kun je tijdens het streamen van mediacontent goed alle details meekrijgen.

Toch heeft ook de fysieke omvang van het toestel voordelen. Ten eerste raak je je telefoon niet zo gauw kwijt, wel zo prettig. Een groter voordeel is dat er in het toestel genoeg ruimte is voor alle onderdelen. Dan doelen we vooral op de hoeveelheid werkgeheugen, opslaggeheugen en met name de grote accu. In een kleiner toestel zou een accu met een capaciteit van 4500 mAh waarschijnlijk te krap zitten. Door wat meer ruimte te laten wordt de Galaxy S20 Ultra niet al te warm, zelfs niet tijdens zware taken.

Dit is een samenwerking.