ADV: Telefoon bij je abonnement, 6 Nederlandse providers met goedkope opties

Loopt je abonnement bijna af maar wil je niet zomaar stilzwijgend verlengen? We nemen een kijkje naar de deals die verschillende providers hebben voor abonnementen in combinatie met een nieuwe telefoon. 6 stuks zetten we op een rijtje.

De meeste abonnementen lopen twee jaar, al is het tegenwoordig ook mogelijk om je voor één jaar vast te leggen, of zelfs per maand. Als jouw looptijd er bijna op zit dan heb je vast al een mailtje van je provider gekregen om te verlengen. Soms wordt er zelfs verlengd zonder dat er van tevoren bericht wordt gegeven. Misschien is het dus al wel tijd om te verlengen zonder dat je het zelf doorhebt. Het is hoe dan ook een goed idee om verder te kijken dan je huidige provider wanneer het op een nieuw abonnement aankomt.

De prijzen van telefoonabonnementen zijn misschien veranderd, en je wil er na twee jaar waarschijnlijk ook wel een nieuwe smartphone bij. Daarom hebben we even zes providers op een rijtje gezet waarbij je niet alleen een voordelig abonnement kunt afsluiten, maar je kunt er ook nog eens een telefoon bij nemen.

1. Ben

Als eerste provider pakken we Ben erbij. Ben is een bekende naam in Nederland, mede dankzij de pakkende televisie-reclames. Wanneer je via Ben belt maak je gebruik van het T-Mobile netwerk. Als je via Ben op het internet surft overigens ook. In principe sluit je bij Ben altijd een telefoonabonnement af voor gebruik van het 4G-netwerk. Mocht dat niet aanwezig zijn in de uithoek waar je je bevindt dan heb je altijd nog het 3G-netwerk om op terug te vallen.

2. Tele2

Tele2 stond eventjes op eigen benen door als eerste in Nederland over te gaan tot het uitsluitend leveren van 4G-verbindingen. Eerder maakte de provider gebruik van het netwerk van T-Mobile. Nu doet het dat nog steeds wanneer 4G niet beschikbaar is, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Recentelijk is de provider bezig gegaan met een fusie met T-Mobile wat alleen maar meer netwerkmogelijkheden biedt.

3. Simyo

Simyo is een relatief nieuwe telecomprovider in het Nederlandse landschap. Toch heeft Simyo al een prima reputatie voor zichzelf opgebouwd. Zonder al teveel luidruchtige reclamecampagnes weet Simyo de kosten laag te houden. Naast de prima prijzen voor de smartphone, heeft Simyo ook redelijk voordelige telefoonabonnementen. Als je bij Simyo een abonnement hebt dan maak je verbinding via het KPN-netwerk met een uitstekende dekking.

4. KPN

KPN is misschien wel de grootste naam in deze lijst. Je zou haast zeggen dat ze daardoor alleen maar prijzige abonnementen en smartphone-delas te bieden hebben. Toch is dat niet zomaar waar. De kosten van een telefoonabonnement met telefoon kunnen zeer wisselend zijn, afhankelijk van waar je verder diensten afneemt en of je bijvoorbeeld een Spotify-premium account zou willen. Afhankelijk van wat je hebt en wat je wil hoeft een deal bij KPN dus helemaal niet duur te zijn, daarbij heeft KPN een ijzersterke dienstverlening.

5. Vodafone

Nog een reus in het rijtje. Vodafone is net als KPN een grote naam maar ook bij Vodafone betekent groot niet per se duur. Vodafone kan je veel voor je geld bieden. Je bent maandelijks misschien ietsje meer kwijt maar je krijgt er ook flink wat voor terug. Dat geldt zeker wanneer je ook klant bent van ZIggo. Dan krijg je bijvoorbeeld korting op je rekening of een gratis zenderpakket. Vodafone gaat binnenkort ook telefoonabonnementen aanbieden waarmee je verbinding kunt maken met het aankomende 5G-netwerk.

6. Hollandsnieuwe

Tot slot noemen we Hollandsnieuwe. Deze provider is een beetje een vreemde eend in de bijt. Doorgaans heeft een provider twee stapeltjes voor de gebruiker; de een voor minuutjes en de ander voor MB'tjes. De mensen bij Hollandsnieuwe vinden dat niet van deze tijd. Bij Hollandsnieuwe neem je een vast aantal units af. Eén unit is ofwel een sms, een belminuut of een MB. Zo hoef je maar één inschatting te maken bij het afsluiten van een nieuw telefoonabonnement met smartphone.