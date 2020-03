In de toekomst zal de smartphone steeds meer vouwbaar gaan worden. Wij hielden twee van deze telefoons alvast in onze handen en keken hoe dat beviel. Een hands-on met de telefoon van de toekomst.

We hadden het er al een jaar geleden over, maar de trend van de vouwbare telefoons is nu eindelijk écht geland. De afgelopen weken konden we zowel met de Galaxy Z Flip als met de Huawei Mate Xs spelen. Het in je handen houden van zo'n toestel doet veel voor het enthousiasme over de nieuwe vormfactor die deze toestellen laten zien. En zoals altijd laat ook deze trend zien dat er vele wegen naar Rome leiden. Want waar Huawei met zijn Mate Xs het scherm vooral groter laat worden door het te vouwen, laat Samsung met de Galaxy Z Flip het toestel vooral kleiner worden zonder aan de gebruikelijke schermgrootte te tornen.

Omdat we met beide toestellen slechts kort konden aanklooien hebben we geen al te uitgebreide analyse voor je. Wel kunnen we je het nodige vertellen over hoe het is om deze toestellen vast te houden, wat de mogelijke voor- en nadelen ervan zijn en hoe we de toekomst van opvouwbare telefoons zien. Uiteraard bespreken we eerst de twee toestellen kort apart, om vervolgens het algemene deel inzake vouwbare telefoons te behandelen.

De Galaxy Z Flip

Opengevouwen ziet de Galaxy Z Flip er uit als elke andere moderne smartphone. Een langwerpig scherm met relatief dunne schermranden, een rond gaatje in het scherm voor de camera bovenin en een usb-c aansluiting onderop. Het scherm is 6.7 inch groot en krijgt een niet onaardige resolutie van 1080 bij 2636 pixels mee. Met die resolutie is het prima werken; een QHD-scherm was op dit formaat wellicht wat onnodig geweest.

De resolutie van het scherm was echter niet waar onze aandacht in de eerste instantie naar uitging. Dat het in het midden gevouwen kan worden, des te meer. Uitgeklapt blijft er een kleine ribbel in het scherm staan waar de vouw zit, maar dat zie je vooral wanneer het scherm uitstaat. Met het scherm aan verdwijnt dit kleine golfje zo goed als volledig, en heb je dus geen verstoring van je beeld. Zodra je de Flip een klein beetje dichtvouwt, heeft de software van de Flip een aantal verrassingen voor je in petto.

De software van een aantal apps is namelijk zo gebouwd dat je de twee delen van het scherm voor andere dingen gebruikt. In de camera-app zit het fotovoorbeeld bijvoorbeeld op het bovenste gedeelte terwijl de sluiterknop op de onderste helft te zien is. Het is in deze beginfase aan Samsung zelf om leuke aanpassingen voor het gedeelde scherm te bedenken, en dat lijkt vooralsnog aardig te lukken.

De Galaxy Z Flip heeft ook een paar problemen. De meest opvallende daarvan is de prijs. Die is met 1500 euro niet bepaald laag te noemen. Ook bleek uit diverse tests dat het glas waarover Samsung repte in de presentatie nog onder een laag behoorlijk zacht plastic zat, wat (in tegenstelling tot glas) vrij gemakkelijk beschadigde. Daarmee was het scherm toch een stukje kwetsbaarder dan mensen gemiddeld genomen gewend zullen zijn, zeker als je een flink bedrag voor het toestel moet neertellen.

De Huawei Mate Xs

Het afgelopen jaar was Huawei al op de markt met een vouwbare telefoon, te weten de Mate X. In Nederland was het toestel echter in geen velden of wegen te bekennen en dat had alles te maken met de handelsproblemen tussen de VS en China. Die problemen bestaan nog steeds en werpen hun schaduw over de release van de opvolger, de Mate Xs. Wel kunnen we na een korte sessie alvast vaststellen dat een tweede generatie vouwbare telefoon altijd beter is dan de eerste.

Aan het ontwerp heeft Huawei weinig gesleuteld, wat betekent dat ze daar in ieder geval vertrouwen in hebben. Het glas hoeft omdat het aan de buitenkant van het toestel zit ook lang niet zo ver te buigen als in de Galaxy Z Flip, wat de duurzaamheid ervan ongetwijfeld ten goede zal komen. Dat het glas aan de buitenkant zit helpt overigens aan die duurzaamheid niet mee op het moment dat je het ding laat vallen, maar dat is een ander verhaal.

De Mate Xs doet erg futuristisch aan, zeker als je het toestel openklapt. Het vouwmechanisme voelt robuust aan en het scherm lijkt een stuk minder plastic dan bij Samsung. Aan de achterkant zit een knopje waarmee je het opgevouwen scherm loslaat uit zijn opgevouwen positie. Zonder eraan te zitten klapt het scherm dan voor zo'n 90 graden open; de rest zal je zelf moeten doen. Volledig opengeklapt ligt er 8 inch aan scherm op je te wachten, in al zijn glorie.

Om te demonstreren welke apps er wel niet op de Mate Xs draaien, had Huawei het toestel volgeladen met een plethora aan apps. Daaruit blijkt dat de meeste dingen die je in het normale leven gebruikt op een Android-telefoon ook op een telefoon zonder Google Play Services kan werken. Alles met een vermoeden van een Google-logo ontbrak uiteraard, dus de gebruikelijke Gmail-app of de Google Maps-app ontbreekt. Navigatiesoftware Waze, dat onderdeel is van Google en gebruik maakt van de kaarten uit Maps, draaide echter wel gewoon op de Mate Xs. Een indicatie dat de app-soep wellicht niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend. Hoe het werkt als je het toestel van dag tot dag moet gebruiken, kunnen we nu nog niet beoordelen.

Naast het mogelijke app-probleem is er ook nog de prijs van het toestel. Die bedraagt maar liefst 2500 euro. Dat is veel geld. Je krijgt er een enorm futuristisch ogend toestel voor terug, maar met de beperkte gebruikservaring die het missen van Google-apps oplevert krijg je er behalve looks niet zoveel functionaliteit voor als je zou verwachten bij een toestel van dit prijskaliber.

De toekomst van vouwbare telefoons

We zullen niet doen alsof wij de toekomst van de vouwbare telefoon compleet kunnen voorspellen. Wel lijkt het duidelijk dat het nieuwe formaat in opmars is. Zoals we nu zien zal het vouwbare scherm zich niet in 1 specifieke format laten duwen, maar zullen fabrikanten de techniek gebruiken om toestellen kleiner te maken en schermen groter. Naarmate de tijd vordert zal het scherm niet meer de beperkende factor zijn, wat nu nog wel zeker het geval is.

Verder blijft het vooral gissen welke kant de ontwikkelingen opgaan, maar dat het een interessante tijd wordt, dat staat als een paal boven water. Hier bij GSMinfo.nl zullen we het in de gaten blijven houden. Tot die tijd blijft het speculatie. We beloven dat we dat ook zullen blijven doen, trouwens.