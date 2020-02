Kunstmatige files maken met je smartphone? Hoe dan?

Het is niet voor iedereen van toepassing, maar het is technisch gezien mogelijk om ervoor te zorgen dat mensen niet via Google Maps door jouw straat geleid worden. Hoe bekijken we in dit artikel.

Stel je voor dat je direct invloed kan hebben op de verkeersstromen in jouw woonplaats, zonder dat je daarvoor straten hoeft af te zetten met hekken. Je kunt, zo blijkt, de digitale weergave van het verkeer dermate beïnvloeden dat automobilisten worden omgeleid. Een kunstenaar genaamd Simon Weckert houdt graag Google voor de gek. Dan hebben we het specifiek over Google Maps. Simon heeft een filmjpe op YouTube gepubliceerd waarin hij met een klein karretje de straten rood kleurt, op een digitale wijze.

In een bolderkarretje heeft Simon namelijk 99 smartphones verzameld. Al deze smartphones zijn aan het navigeren via Google Maps alsof het auto's zijn. Dat wil zeggen dat er op iedere telefoon Google Maps openstaat en met het karretje achter zich aan loopt een oudere man over de straten van Berlijn. De beelden van Google Maps worden ernaast gehouden en daar zie je dat de straat van oranje naar volledig rood kleurt wanneer het karretje over de straat gaat.

Google ziet de telefoons als 99 weggebruikers op een vrij klein stukje straat. De enige logische conclusie die Google's algoritme dan kan trekken is dan ook dat het helemaal volstaat. Bij het plannen van een route zou deze straat vermeden worden door de kaartendienst. Bij de gemiddelde straat zou dit niet zoveel uitmaken, je rijdt dan simpelweg een blokje om. Maar wat nou als je het karretje op een brug parkeert? Dan moet je een flink stuk omrijden als je Google Maps volgt.

Taxi trouble

Taxi-chauffeurs leggen examens af om een brevet te behalen, onderdeel daarvan is het rijden zonder navigatie. Zij zullen in de praktijk daardoor misschien minder vaak voor de gek worden gehouden dan chauffeurs die volledige vertrouwen op Google Maps voor hun route en verkeersinformatie. Het is bedrieglijk makkelijk om op deze manier de straat voor je huis wat rustiger te krijgen, afhankelijk van de ligging uiteraard. Het hoeven geen 99 smartphones te zijn, maar een hoger aantal heeft wel een groter effect.