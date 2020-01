ADV: Overzicht Samsung Galaxy S11/Galaxy S20 geruchten

Het duurt niet lang meer of we krijgen uitsluitsel over de aanstaande topper van Samsung. Ieder jaar voert de Galaxy S-serie het Android-veld aan. Maar wat kunnen we dit jaar eigenlijk verwachten? We zetten het hier in één artikel op een rijtje.

Met een hele dikke stift staat er bij menig techreporter en smartphone-fanaat een cirkel om 11 februari 2020. Dan gaan de ogen richting San Francisco want daar worden namelijk de nieuwe toppers van Samsung uit de doeken gedaan. Bovenaan het verlanglijstje van veel Samsung-fans staat dan de Samsung Galaxy S11, althans, als het toestel de Galaxy S11 gaat heten. Tot de presentatie is alles rondom het toestel speculatie en geroddel, al kunnen we doorgaans redelijk op een rijtje zetten wat we kunnen verwachten. Maar wat voor moois kunnen we dan allemaal verwachten?

Hoe gaat het toestel heten?

Zoals al een beetje is aangegeven, is het nog niet helemaal zeker hoe de aanstaande toestellen gaan heten. Traditioneel zou het de Samsung Galaxy S11 worden. Toch lijkt het erop dat Samsung het anders gaat doen in het nieuwe decennium. Dat zou het Zuid-Koreaanse bedrijf gaan doen door de toestelbenaming tegelijk te stellen aan het jaartal om duidelijk te maken dat er flinke stappen worden gezet.

Daarom spreken we hier over de Samsung Galaxy S20 geruchten. Dat zou dan het basis model worden met nog de krachtigere S20 Plus en S20 Ultra die er een schepje bovenop doen. Alledrie de toestellen zouden geleverd worden met krachtige hardware. Dan hebben we het over de processor en het werkgeheugen, maar net zo goed over de camera.

Rekenkracht

De S11, of S20, moet zoals in rekenkracht stevig gaan presteren. Er was eerst wat onduidelijkheid over welke processor in het toestel terecht zou komen, bij verschillende benchmarks verscheen de S11 namelijk met verschillende chips. Eerst zou het gaan om de Exynos 990-processor maar iets daarna leek het erop dat de Exynos 9830 in de Samsung Galaxy S11 zou gaan tikken. Beide processoren komen van Samsungs eigen productie. Uiteindelijk spreken deze berichten elkaar gek genoeg niet tegen.

Op Samsungs eigen website is te zien dat de productcode van de Exynos 990 binnen Samsung 'Exynos S5E9830' is. Deze processor zou worden bijgestaan door minimaal 12GB werkgeheugen, gigantisch veel voor een smartphone. De resultaten die deze processor heeft neergezet in de zogeheten benchmarks vallen niet tegen. Sterker nog, de chip levert enorm veel power. Je zult niet gauw merken dat de Galaxy S20 langzaam wordt.

Spetterende beeldvorming

Iedere keer wanneer er een nieuwe Samsung Galaxy S op de markt komt denken we dat de smartphone fotografie klaar is met ontwikkelen, toch wordt ons steeds het tegendeel bewezen. Dat lijkt ook dit jaar te gaan gebeuren. De Galaxy S10 werd uitgerust met drie 12-megapixelcamera's. Bij de S11 lijkt Samsung daar een flinke karrenvracht bovenop te doen. Samen met Xiaomi heeft Samsung gewerkt aan een 64- en een 108-megapixelcamera. De 108-megapixelcamera zouden we, bijgestaan door drie andere camera's, terug gaan zien in de Galaxy S11, danwel S20.

Hoewel het aantal megapixels lang niet altijd iets zegt over de kwaliteit van de foto's, durven we onze hand wel in het vuur te steken dat een Samsung-sensor met 108 megapixels parels van foto's en filmpjes zal schieten. Naar verluidt kun je zonder een greintje kwaliteit te verliezen een 10x zoom toepassen. Verder beschikt de S20 over een ulltragroothoekcamera en ook bij laag licht zouden de prestaties indrukwekkend worden.

Flitsende schermen

Iets wat we steeds vaker zien, en waar we erg enthousiast over zijn, zijn smartphones met een beeldscherm dat zich vaker ververst. Waar het doorsnee smartphonescherm zich met 60Hz, of 60 keer per seconde, ververst, zou de Galaxy S11 een paneel krijgen met een verversingssnelheid van 120Hz. Doordat het beeldscherm zich zo vaak ververst krijg je als gebruiker een soepele ervaring tijdens het spelen van games, maar ook bij het scrollen door je tijdlijn of tijdens het WhatsAppen. Samsung beeldschermen worden doorgaans al gezien als de mooiste in de wereld, ook in de S20 zou het weer gaan om een levendig Super AMOLED-display met een WQHD-resolutie.

Al met al verwachten we een flinke dosis aan onthullingen van Samsung tijdens het Galaxy Unpacked-evenement in San Francisco. Op 11 februari, vanaf 20.00u Nederlandse tijd, kunnen we de livestream van Samsung in de gaten houden. We verwachten naast smartphones ook tablets en zogeheten wearables, maar uiteindelijk zullen de smartphones het gros van onze aandacht krijgen. Na het Unpacked-evenement zullen er weinig vragen over blijven over de Samsung Galaxy S11, danwel de Galaxy S20.

Dit is een samenwerking.