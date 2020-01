Begin het nieuwe decennium goed met deze 5 apps

2020 wordt een nieuw begin op veel manieren. Vandaag begint een nieuwe dag, een nieuwe maand, een nieuw jaar en een nieuw decennium. Verder zullen we ongetwijfeld veel innovatie zien op smartphonegebied. Maar laten we ons nog even op onszelf richten.

Goede voornemens kennen we allemaal. Volgend jaar worden we allemaal gezonder, gaan we meer bewegen, minder drinken en pakken we eindelijk dat klusje op dat inmiddels al bijna heel 2019 stilligt. We gaan echter niet alleen een nieuw jaar in, maar een heel nieuw decennium. Dat dient grondiger en effectiever aangepakt te worden. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat je wat langer de tijd krijgt om je goede voornemens te verwerkelijken.

We hebben een aantal apps op een rijtje gezet die je kunt gebruiken naar gelang je dat ziet zitten. Zet je je persoonlijke verbetering op de lange baan? Of ga je ervoor om 2021 als een betere versie van jezelf in te gaan dan 2020? Met deze apps kun je je goede voornemens bijhouden en de meeste apps geven je ook een steuntje in de rug om niet te vergeten waar je nou eigenlijk mee bezig bent.

1. Too Good To Go

Als we eerlijk zijn is deze app er niet per se voor om jezelf te verbeteren, maar hij helpt zeker om je beter te voelen. De hoeveelheid voedselverspilling is de afgelopen jaren vaak in beeld gebracht en ongetwijfeld een stukje teruggebracht. Toch kan dat volgens de mensen achter Too Good To Go nog een stukje beter. Met deze app kun je in je omgeving wonderlijke dozen oppikken bij bakkers, restaurants, hotels en zelfs bij supermarkten. In die dozen zitten dan producten die in de prullenbak zouden verdwijnen, terwijl ze nog prima te gebruiken zijn. De dozen zijn niet gratis, maar je krijgt de producten wel voordelig ten opzichte van de oorspronkelijke prijs.

Too Good To Go

2. Couch to 5K

Als je een beetje lijkt op onze redactie dan zit je liever op de bank met Netflix of Disney Plus op de achtergrond terwijl je door je feed scrollt. Je weet dat je eigenlijk meer zou moeten bewegen, maar je ligt zo lekker. Couch to 5K helpt je van de bank af te komen en begeleidt je in het proces naar fitheid. Met trainingsprogramma's en reminders kun je binnen de kortste keren meedoen met het NK.

Couch to 5K

3. Duolingo Engels

Heb je het Engels nog niet helemaal onder controle? Of zou je graag iets zekerder zijn over het voeren van een gesprek in het Engels met een toerist op straat? Duolingo helpt je! Met de Duolingo Engels app schaaf je je Engels bij. Ook kun je de app gebruiken om van vooraf aan te beginnen bij het opbouwen van je Engelse lees en spraakvaardigheid. Als je van mening bent dat Engels geen punt is, kijk dan ook eens naar de Duitse of Spaanse varianten.

Duolingo Engels

4. Guides by Lonely Planet

Reizen is de beste manier om je blik op de wereld te verbreden. Maar waar ga je dan naartoe? Je zou natuurlijk een wereldkaart op een dartboard vast kunnen maken en afreizen naar waar het pijltje de kaart penetreert. Toch is de kans dan vrij groot dat de bestemming misschien niet ideaal is, of dat het pijltje midden in de Atlantische oceaan terecht komt. Met de Guides by Lonely Planet-app kun je iets gerichter zoeken naar een bestemming die voor jou geschikt is. Ook kun je de app naslaan wanneer je al op je bestemming bent om te zien wat er nog meer te doen is.

Guides by Lonely Planet

5. Private Internet Access

Naast dat je jezelf fysiek en mentaal zou kunnen verbeteren, is het misschien geen gek idee om ook je internetgedrag wat te verbeteren. Daarmee is het niet onze bedoeling dat je geheel van je telefoon afblijft, maar dat je jezelf online wat beter beschermt. Misschien heb je er al weleens over gehoord, maar het gebruiken van een VPN is een uitstekende manier op je surfgedrag te beschermen van overheden, hackers en je internetprovider. Jouw gegevens blijven van jou met een app als Private Internet Access.

Private Internet Access

Tot slot

Rest ons nog om iedereen namens het gehele team achter GSMinfo.nl een voorspoedig, gelukkig en gezonde jaargang te wensen. Wij zullen de prijzen van smartphones blijven vergelijken om ervoor te zorgen dat jij de laagste prijs hebt voor je toestel, al dan niet met abonnement. Ook kun je in het nieuwe decennium bij ons terecht voor smartphonenieuws, reviews en andere achtergrondartikelen.