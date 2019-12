5 games om met je familie te spelen na het kerstdiner

Kerstmis is onze favoriete tijd van het jaar. Van gezellig kiekjes schieten met de familie, tot het traditionele kerstdiner dat bij iedere familie weer anders gaat. Voor na het diner hebben we een aantal apps op een rijtje gezet om de gezelligheid voort te zetten.

De deur gaat open en je wordt welkom ontvangen op je kerstadresje. Nadat je hebt gevraagd hoe het met de ander gaat, en je een stevig 'goed en met jou?' te horen hebt gekregen schuif je bij het kerstdiner aan. Na het diner kun je gezellig je telefoon erbij pakken, en dan bedoelen we echt gezellig. We hebben de volgende vijf apps op een rijtje gezet zodat de pret niet hoeft te stoppen.

30 seconds

Als eerste is er de moderne klassieker 30 Seconds. 30 Seconds kun je spelen met of zonder bord. Je kunt in de app zelfs verkiezen om een kort of een lang spelletje te spelen, al is de duur van een potje uiteraard allemaal afhankelijk van de parate kennis van de spelers. Spelers krijgen een lijst van vijf items te zien die ze aan hun teamgenoten moeten omschrijven zonder het woord zelf te noemen of te vertalen, voor ieder goed geraden item mag het team een stap vooruit, min het met de dobbelsteen gegooide aantal ogen aan het begin van de beurt.

Picolo

Picolo is er voor de heftige 18 plus kerst. Meer voor de ooms en tantes dan de kleine neven en nichten. In het spel Picolo krijgen de spelers instructies om te volgen of opdrachten om uit te voeren. Afhankelijk van het slagen van die opdrachten worden er slokken verdeeld. Doorgaans gaat het hier om slokken bier, maar het spel kan natuurlijk ook met andere dranken, zoals water, gespeeld worden. Je kunt zelfs afspreken dat één slok gelijk staat aan één snoepje, maar dan moet je in januari wel wat harder aan de bak op de loopband.

Trivial Quiz

Over Trivial Quiz hoeven we niet zo veel uit te leggen. Het is immers een quiz over trivia. Toch zullen we er nog een beetje over uitweiden. Met de Trivial Quiz-app kun je jezelf en ook je tafelgenoten testen op hun kennis in maar liefst 11 categorieën. Dit kun je per categorie doen, maar je kunt bij Trivial Quiz ook ervoor kiezen om alles door elkaar te gooien. De app wijst zich vanzelf en dat is wel zo prettig.

Monopoly

Over Monopoly hoeven we in principe ook niet al te veel te vertellen. Dit klassieke bordspel is een app geworden met alle voordelen vandien. Als een potje Monopoly bijvoorbeeld te lang duurt, kun je het spel simpelweg opslaan en na het diner voortzetten. Ook hoef je niet al je papieren geld ergens kwijt te kunnen. Bijkomend voordeel is dat er geen "fouten" worden gemaakt bij betalingen. Naast dat je Monopoly op je telefoon kunt spelen, kunnen we ook aanraden om het op een tablet te spelen.

Kahoot!

Als je van quizzen houdt, en de hele familie bezig wil houden, dan is Kahoot! echt iets voor jou. Je kunt hiermee verschillende quizzen spelen die door Kahoot! zelf of door andere gebruikers zijn gemaakt. Wat het nog veel leuker maakt is wanneer je zelf een quiz in elkaar zet. In dat laatste geval kun je de quiz bijvoorbeeld over je familie laten gaan. Je kunt in ieder geval uren vermaak uit Kahoot! halen, en niet alleen met kerstmis.

Fijne feestdagen

Rest ons nog om namens het hele team van GSMinfo.nl iedereen fijne feestdagen te wensen en alvast een prettig 2020!